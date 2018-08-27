Объемное пожаротушение. Генераторы пены высокой кратности «Пожнефтехим»

Объемное пожаротушение (установки с генераторами пены высокой кратности) рекомендуется для тушения пожаров на складах, в ангарах и иных закрытых зданиях и помещениях производственного назначения. В СП 5.13130.2009 есть раздел «Установки пожаротушения высокократной пеной» с требованиями по проектированию систем такого типа. Однако ГОСТ на генераторы пены высокой кратности пока отсутствует, нет стандартной методики испытаний.

«Пожнефтехим», производитель генераторов пены «Фаворит» для объемного пожаротушения, делится опытом в области проектирования и внедрения установок для складов, ангаров и других объектов, для которых рекомендовано применение пены высокой кратности.

Установки объемного пожаротушения. Нормативная база

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (редакция, действующая с 31 июля 2018 года) предусматривает ликвидацию пожара автоматическими установками пожаротушения с помощью поверхностного и объемного способа подачи огнетушащего вещества. В ФЗ № 123 прописано, что тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение в защищаемом объеме объекта.

ГОСТ Р 50800-95 по автоматическим установкам пенного пожаротушения регламентирует разделение установок по кратности пены. Низкая кратность – от 5 до 20, средняя – от 20 до 200, высокая – свыше 200. СП 5.13130 устанавливает формулы для расчета расхода раствора пенообразователя, количества генераторов пены высокой кратности, количества воды и пенообразователя.

Согласно СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов», пена высокой кратности может предусматриваться для закрытых зданий и помещений, связанных с обращением ЛВЖ и ГЖ. Тушение пеной низкой или средней кратности здесь допускается при невозможности применения высокократной пены.

ООО «Пожнефтехим». Пример типового проектного решения для склада

площадью 900 м2 и высотой защищаемого объема менее 10 м.

Генератор пены высокой кратности «Фаворит»: характеристики

Генератор пены высокой кратности – основной элемент установки объемного пожаротушения. Его характеристики и качество изготовления влияет на эффективность установки пожаротушения в целом. «Пожнефтехим», российский производитель пожарного оборудования и пенообразователей, производит ГВПЭ с 2008 года, уже около 10 лет. Изделие производится по ТУ 4854-020-72410778-08. Методика испытаний разработана специалистами «Пожнефтехим» и дает возможность проверить кратность пены с учетом высоты защищаемого помещения.

В России генераторы пены высокой кратности применяются с начала 2000-х годов. По нашим оценкам, объемное пожаротушение набирает популярность. На отечественном рынке представлены импортные и российские пеногенераторы. Импортные генераторы испытываются с заполнением объема высотой 6 метров и дают значение кратности не менее 400. Производители российских пеногенераторов декларируют кратность от 400 до 1000, при этом не указывается метод испытаний. Рекомендуемая кратность пены, полученной на генераторах пены высокой кратности, составляет от 400 до 800, в зависимости от конструктивных особенностей устройства (письмо ВНИИПО МЧС в ответ на запрос ООО «Пожнефтехим» о кратности пены, 12.09.2013). В СП 5.13130 при расчете установок пенного пожаротушения используются коэффициенты, учитывающие усадку пены: 1,2 — до высоты 4 м, 1,5 — до высоты 10 м, свыше 10 м — экспериментально.

Далее представлены технические характеристики генератора пены высокой кратности «Фаворит» производства «Пожнефтехим».

Примечание

* ГВПЭ «Фаворит» могут быть изготовлены с любым значением номинального расхода в диапазоне 50-1000 л/мин при номинальном давлении 0,5 – 1,0 МПа.

** В зависимости от методики испытаний и качества пенообразователя.

Применение генераторов пены для объемного пожаротушения

Согласно нормативным документам, генераторы высокократной пены применяются в установках объемного пожаротушения и установках локального пожаротушения по объему. СП 5.13130.2009 предусматривает подачу пены высокой кратности генераторами двух типов: эжекционного (для стационарных установок пожаротушения) и вентиляционного (для мобильной пожарной техники). Стационарный генератор пены «Фаворит» относится к типу эжекционных устройств. Область применения:

самолетные ангары (строения для самолетов и вертолетов);

продуктовые насосные нефтеперекачивающие станции на нефтегазовых предприятиях;

закрытые здания, помещения и сооружения, связанные с обращением нефти, нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ;

склады, складские здания и помещения в химической, легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, а также лакокрасочных, горюче-смазочных, строительных материалов.

«Пожнефтехим» применяет методику испытаний генераторов пены высокой кратности «Фаворит» с заполнением емкости на соответствующую высоту на время. Испытания проводятся на специальном стенде. На заводских испытаниях «Пожнефтехим» 26 апреля 2018 года с использованием пенообразователя «Аквафом» типа S ГВПЭ «Фаворит» продемонстрировал кратность 540 при высоте заполнения 12 метров.

Курсы повышения квалификации по пожарной безопасности и системам пожаротушения. 2018

Донской, Тульская область. Демонстрация работы ГВПЭ «Фаворит». Обучение проводится ООО «Пожнефтехим» по Лицензии Министерства образования Тульской области

№0133/03315 от 30.09.2016

Пенообразователи для объемного пожаротушения. Сочетаемость с генераторами пены

Определение характеристик установки пожаротушения выполняются в каждом случае индивидуально, в зависимости от пожарной нагрузки и пожарной опасности объекта. Эти же факторы влияют на выбор огнетушащего вещества в установках пожаротушения. Требования к качеству пенообразователей и смачивателей регламентированы в ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний».

По мнению специалистов ВНИИПО МЧС России, «опыт тушения пеной высокой кратности пожаров класса А и В показывает, что фторсодержащие и синтетические пенообразователи обладают практически одинаковой эффективностью (кроме складов с полярными горючими жидкостями» (ответ на запрос, письмо ООО «Пожнефтехим» о пене высокой кратности от 07.04.2014).

Тушение пеной высокой кратности проводится для всех типов пенообразователей, кроме смачивателя WA. Пенообразователь, используемый для установок тушения пеной высокой кратности, должен быть способен образовывать пену высокой кратности. На выбор влияет экономическая целесообразность. По этой причине для объемного пожаротушения чаще применяется пенообразователь типа S. Пожнефтехим производит для таких систем синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь «Аквафом» с объемной концентрацией в рабочем растворе 1%, 3% ли 6% и температурами застывания в диапазоне от не выше минус 3 ᵒС до не выше минус 50 ᵒС по ГОСТ 18995.5.

Синтетический пенообразователь для пожаротушения «Аквафом» производства Пожнефтехим применяется для приготовления рабочих растворов с питьевой и жесткой водой, а также может применяться с морской водой. Модификация «Аквафом М» – пенообразователь целевого назначения с объемной концентрацией в рабочем растворе 3% и 6%. Он обладает повышенной огнетушащей способностью и рекомендован для оснащения пожарно-спасательных подразделений и установок пожаротушения на объектах с обращением и хранением ЛВЖ и ГЖ.

В установках объемного пожаротушения может применяться пленкообразующий пенообразователь типа AFFF и AFFF/AR, однако основное свойство этих пенообразователей – пленкообразование — не реализуется при данном типе тушения. Фторсодержащие пенообразователи востребованы в системах, где требуется тушение ЛВЖ и ГЖ пеной низкой и средней кратности.

Применение синтетического пенообразователя типа S/AR наоборот эффективно и целесообразно. Пенообразователь «Аквафом» S/AR производства Пожнефтехим рекомендуется для тушения полярных жидкостей (этиловый спирт, метиловый спирт, ацетон, ацетонитрил, бутилацетат, гидразингидрат, дециловый спирт, диэтиловый спирт, масляный альдегид, метиловый спирт, метилацетат, метил-трет-бутиловый эфир, муравьиная кислота, пропионовая кислота, уксусная кислота, этилкарбитол и др.). Пенообразователь S/AR эффективен при тушении нефтепродуктов, стабильных газоконденсатов и высокооктановых топлив с содержанием полярных добавок.

«Пенообразователь S/AR рекомендован для установок объемного пожаротушения. Пена S/AR необыкновенно устойчивая. Наличие полимерных добавок придает этому пенообразователю дополнительные преимущества при тушении полярных жидкостей. К тому же «Аквафом» S/AR производства Пожнефтехим полностью биоразлагаемый и экологически безопасный синтетический пенообразователь. Исследования «Испытательного центра поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов» подтверждают, что пенообразователи «Аквафом S/AR» обладают 100% биоразлагаемостью и биоассимилируются в течение семи суток», — отмечает Татьяна Потапенко, руководитель проекта производства пенообразователей Пожнефтехим.

В линейке пожарной продукции Пожнефтехим более 180 рецептур пенообразователей «Аквафом». Компания производит пенообразователи для пожаротушения с 2011 года. Собственный опыт разработки рецептур и огневые испытания с полярными и неполярными жидкостями на полигоне дают возможность рекомендовать комплексные системы пожаротушения для каждого конкретного объекта, с учетом вида горючего, качества воды и пожарной нагрузки.

Пример расположения оборудования для установки пожаротушения

высокостеллажного склада (объемное пожаротушение пеной высокой кратности)

Объемное пожаротушение для складов и производственных цехов

Пожнефтехим, российский производитель пожарного оборудования и пенообразователей, проектирует и внедряет установки пенного пожаротушения на складах разных отраслей промышленности. Установки тушения пожара воздушно-механической пеной и водой со смачивателем рекомендованы к применению в складских помещениях с хранением легковоспламеняющихся, горючих и трудосмачиваемых материалов, жидкостей и веществ. Это следующие отрасли промышленности:

Нефтедобывающая промышленность, добыча природного газа

Нефтеперерабатывающая промышленность, переработка природного и попутного нефтяного газа

Угольная промышленность, добыча угля

Коксохимическая промышленность

Химическая и нефтехимическая промышленность

Азотная промышленность

Промышленность синтетических смол и пластических масс

Промышленность пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков

Производство пленок, труб и листов из полимерных материалов

Лакокрасочная промышленность

Промышленность синтетических красителей

Производство синтетического каучука

Производство резинотехнических изделий

Шинная промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Производство строительных деталей из древесины и плит на древесной основе

Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов

Лесохимическая промышленность

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

Мебельная промышленность

Масложировая промышленность

Спиртовая, ликероводочная промышленность

Магистральный нефтепроводный, нефтепродуктопроводный, газопроводный транспорт

Огнетушащее вещество в каждом конкретном случае выбирает организация, ответственная за проектирование систем пожаротушения. Выбор зависит от пожарной опасности объекта и рекомендаций по тушению разных веществ. С рекомендациями можно ознакомиться в справочном издании «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения», в 2 книгах, авторы: Баратов А. Н., Корольченко А. Я., Кравчук Г. Н. и др.— М., Химия, 1990 г., 496 с.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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