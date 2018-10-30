Почему сгорел «Электроцинк»?

За неделю до конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» на Кавказе произошел крупный пожар в электролитном цехе на заводе УГМК «Электроцинк». Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по факту ЧП и гибели спасателя. По предварительным данным, на предприятии были нарушены правила промбезопасности. Как результат – пожар, смерть человека и ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Сейчас силовики выясняют обстоятельства трагедии.

Участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Новосибирске рассказали «Огнепорталу» почему, по их мнению, на заводе возгорание привело к трагедии.

Андрей Задков, коммерческий директор компании «ХимЦентр»

Евгений Кандрашкин, менеджер по продукту «BSS Системы» компании «ОБО Беттерманн»

Андрей Задорин, директор по продажам компании «Унихимтек»

Андрей Задков:

Обрушение конструкций при пожаре на крупных промышленных объектах связано с несоблюдением требований к огнезащитным материалам – к их качеству или нанесению. Могу предположить и допускаю, что там использовались некачественные материалы. Кроме того, в нашей стране много фальсификата. Каждое снижение стоимости ЛКМ сильно влияет на качество, и материал может не выдержать необходимые нормативы. Сейчас на рынке предлагают ВД-покрытия за 140 рублей, «органику» – за 190-200 рублей. Качественный продукт за такие деньги купить невозможно.

Евгений Кандрашкин:

Недобросовестные монтажные организации, возможно, по своему незнанию или, преследуя иные цели, применяют несертифицированные материалы. Для заделки определенных узлов важно применять только сертифицированную продукцию. Причем она должны быть сертифицирована в соответствии с определенной методикой. К сожалению, наши монтажные организации используют неподходящие материалы.

Андрей Задорин:

Есть такая тенденция, что на ряде объектов не работают огнезащитные материалы. Толщина не соответствует действительности либо сырьевые компоненты огнезащитной краски не позволяют создавать эффективное покрытие. В данном случае возможны три варианта: конструкции не были обработаны огнезащитной, обработаны некачественными материалами или огнезащита не сработала в той степени, в которой должна быть. Компания могла сэкономить, нанести не ту толщину, или огнезащита не была эффективной в той форме, в какой должна была быть.

Фото: electrozinc.ugmk.com