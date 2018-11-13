Нормативные требования и методы испытаний конструкций при углеводородном режиме пожара. Часть II

Требования к конструктивным решениям, применяемым материалам и технологиям при проектировании объектов инфраструктуры морского транспорта, плавучих буровых установок и МСП, причальных комплексов подлежат оценке и подтверждению соответствия требованиям международно-взаимосогласованными морских надзорных классификационных органов. В РФ таким органом явяется Российский морской регистр судоходства (РМРС), который по Конвенции обязан признавать любые зарубежные сертификаты и прочие разрешительные процедуры, как и все другие участники Конвенции должны признавать документы, выдаваемые РМРС.

В таблице 1 приводятся данные из действующих сертификатов, выданных РМРС в период с 2015–2017 годы согласно официальному сайту РМРС для «судовых противопожарных конструкций (палубы и переборки) для плавучих буровых установок и МСП, для образцов, испытанных при углеводородном режиме пожара». Как указывается в сертификатах там же, испытания проводились согласно требованиям части 3 Приложения I Кодекса ПИО и, или Резолюции ИМО А.754 (18) или Резолюции ИМО А.307 (88), хотя необходимо и достаточно указать только ПИО 2010.

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что конструкции удовлетворяют требованиям Части VI (I.2.2, 2.1) [1]. В некоторых сертификатах дополнительно упоминается соответствия требованиям к [2]. Термины и текст в таблице приняты с официального сайта РМРС и текстов сертификатов.

Как следует из таблицы 1, РМРС даже для однотипных изделий руководствуется в один и тоже период времени различными документами и стандартами на испытания. Для сравнения для некоторых палуб и перегородок в таблице 2 приводятся данные для класса «А» (выделено курсивом). Как видно из приведенных данных, для импортных материалов Sherwin-Williams разница между расходом средства огнезащиты на классы А-60 и Н-60 практически отсутствует, для отечественных материалов для А-60 расход меньше на 30 %.

Примечание. Согласно тексту выданных сертификатов: *Покрытие является горючим и может использоваться только на наружных поверхностях и в помещениях, где обычно нет людей. Изолированная сторона должна быть всегда со стороны огневого воздействия и с противоположной стороны расположения ребер жесткости.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ НГК

В Российских ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть», как и в ПАО «Газпром» существуют ведомственные стандарты по антикоррозионной защите конструкций, но для огнезащитных покрытий и средств огнезащиты документы не разработаны. И это понятно, поскольку в отраслевых документах указанных кор-строительным конструкциям с учетом воздействия углеводородного режима пожара не представлены. Характеристики предельных состояний, сочетания нагрузок и коэффициента надежности принимаются по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» только в режими «стандартного пожара». Такая же ситуация в сводах правил и национальных стандартов для всей нефтегазовой отрасли (для объектов производства и потребления СУГ, газораспределительных систем, магистральных трубопроводов нефти и нефтепроводов и т.д.).

За рубежом, например, в корпорации Total S.A. – французкой нефтегазовой компании, четвертой по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil, существуют внутренние стандарты для средств огнезащиты для конструкций. Так, General specifi cation safety. GS EP SAF 337. Passive fi re protection: Basis of design [19] определяет требования при проектировании, выборе и использовании пассивной огнезащиты для береговых сооружений и морских стационарных платформ. Данный документ также устанавливает классификацию пассивных средств огнезащиты для Компании. Приводятся общие требования к пассивной огнезащите, типы пассивной огнезащиты на различных материалах (эпоксидные составы, цеметно-содержащие и т.д.); примеры применения для различных объектов: резервуары, нефтепроводы, резервуары с СПГ, танкеры, палубы и перегородки; примеры расчета приведенных толщин и рекомендуемые расходы для огнезащитных материалов. Приводятся условия, при которых необходимы дополнительные расчеты риска возникновения аварий и оценка последствий.

Норвежской Ассоциацией нефтяной промышленности (OLF) разработан стандарт NORSOK M-501 Surface preparation and protective coating [20], который также может применяться для морских платформ. Документ содержит перечень различных методов и значений технических характеристик покрытий для различных типов сооружений МСП и условий эксплутации. Большинство указанных систем покрытий согласуется со стандартом ISO 20340:2003(Е) «Лакокрасочные покрытия. Технические требования к системе защитных лакокрасочных покрытий для морских и аналогичных им конструкций». Установлено 8 систем, различающихся назначением, подготовкой поверхности, толщиной сухой пленки защитного покрытия и т.д. Для распыляемых систем пассивной огнезащиты используется 5-я система, состоящая из двух подсистем – для эпоксидной огнезащиты и для цементосодержащей. Рекомендуется оптимальный расход для огнезащитных композиций.

В таблице 2 приводятся данные из официальных сайтов некоторых компаний, указавших данные для выпускаемых средств огнезащиты для строительных конструкций, испытанных на огнестойкость при углеводородном температурном режиме, а также данные сертификатов UL 1709, доступных в открытой онлайн-базе данных Underwriters Laboratory [21]. Приведенная толщина колонн для покрытий, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта UL 1709 составляет примерно 6 мм (колонна W10 х 49 по американской классификации).

Примечание. ПТМ – приведенная толщина металла, * – ПТМ = 3,4 мм, **– ПТМ = 8,5 мм. Расход указан без учета технологических потерь при нанесении.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

По результатам анализа требований к пределам огнестойкости судовых и наземных строительных конструкций к воздействию углеводородного режима пожара можно утверждать, что однозначные требования присутствуют только для конструкций буровых платформ и морских установок, при этом даже в официальных документах на проведение испытаний существуют разногласия в регламентирующих документах, которые должны устанавливать соответствующую методику испытаний;

за рубежом (Франция, Норвегия) применение средств огнезащиты в условиях углеводородного режима пожара регламентируются отделами расчета рисков крупных иностранных нефтегазовых и страховых компаний и их собственными отраслевыми стандартами;

ГОСТ Р EN 1363-2 не содержит описание методики проведения испытаний (например, расстановка и тип термопар и т.д.), не гармонизирован с основополагающими стандартами, устанавливающими общую методологию в области огнестокойсти, – потребуются изменения с учетом международной практики;

широко применяемый для эпоксидных средств огнезащиты американский стандарт UL 1709 регламентирует дополнительное проведение климатических испытаний; и содержит два типа испытаний: крупномасштабное и испытания на стержнях размерами 2 фута на 6 дюймов на 6 дюймов (610 x 152 x 152 мм) с толщиной стенки 3/16 дюйма (4,8 мм). Европейский стандарт не приводит четкие указания на размер образцов и климатические испытания;

на объектах нефтегазовой отрасли в России, проектируемых по СТУ, и объектах морской инфраструктуры, применяют импортные средства огнезащиты, не сертифицированные в РФ с учетом испытаний по углеводородному режиму пожара, но испытанных по различным международным стандартам. Даже при отсутствии требований и норм в Российской Федерации для пределов огнестойкости конструкций в условиях углеводородного пожара, российские производители средств огнезащиты самостоятельно разрабатывают такие методики («НИИПИиИТвОБЖ», ООО «Дефендер», ООО «Химцентр» и др.) в добровольном порядке проводят испытания выпускаемых средств огнезащиты согласно методикам, приводимым в различных иностранных нормативных документах. Такой сертификат является дополнительным конкурентным преимуществом, достаточно затратным для производителя, и применяемым только для определенного объекта защиты и достаточно спорным ввиду его самостоятельной разработки.

Таким образом, необходимо разработать собственную нормативную базу, с четким регламентированием российских методик испытаний конструкций в условиях углеводородного режима пожара [22, 23], поскольку сейчас нормирование пределов огнестойкости для углеводородного режима пожара отсутствует, процесс испытаний проходит бессистемно и приводит к дополнительным затратам произоводителей средств огнезащиты.

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Гравит Марина Викторовна, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ)

Фото: gazprom.ru