Нормативные требования и методы испытаний конструкций при углеводородном режиме пожара. Часть II

Требования к конструктивным решениям, применяемым материалам и технологиям при проектировании объектов инфраструктуры морского транспорта, плавучих буровых установок и МСП, причальных комплексов подлежат оценке и подтверждению соответствия требованиям международно-взаимосогласованными морских надзорных классификационных органов. В РФ таким органом явяется Российский морской регистр судоходства (РМРС), который по Конвенции обязан признавать любые зарубежные сертификаты и прочие разрешительные процедуры, как и все другие участники Конвенции должны признавать документы, выдаваемые РМРС.
В таблице 1 приводятся данные из действующих сертификатов, выданных РМРС в период с 2015–2017 годы согласно официальному сайту РМРС для «судовых противопожарных конструкций (палубы и переборки) для плавучих буровых установок и МСП, для образцов, испытанных при углеводородном режиме пожара». Как указывается в сертификатах там же, испытания проводились согласно требованиям части 3 Приложения I Кодекса ПИО и, или Резолюции ИМО А.754 (18) или Резолюции ИМО А.307 (88), хотя необходимо и достаточно указать только ПИО 2010.
На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что конструкции удовлетворяют требованиям Части VI (I.2.2, 2.1) [1]. В некоторых сертификатах дополнительно упоминается соответствия требованиям к [2]. Термины и текст в таблице приняты с официального сайта РМРС и текстов сертификатов.
Как следует из таблицы 1, РМРС даже для однотипных изделий руководствуется в один и тоже период времени различными документами и стандартами на испытания. Для сравнения для некоторых палуб и перегородок в таблице 2 приводятся данные для класса «А» (выделено курсивом). Как видно из приведенных данных, для импортных материалов Sherwin-Williams разница между расходом средства огнезащиты на классы А-60 и Н-60 практически отсутствует, для отечественных материалов для А-60 расход меньше на 30 %.
Примечание. Согласно тексту выданных сертификатов: *Покрытие является горючим и может использоваться только на наружных поверхностях и в помещениях, где обычно нет людей. Изолированная сторона должна быть всегда со стороны огневого воздействия и с противоположной стороны расположения ребер жесткости.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ НГК
В Российских ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть», как и в ПАО «Газпром» существуют ведомственные стандарты по антикоррозионной защите конструкций, но для огнезащитных покрытий и средств огнезащиты документы не разработаны. И это понятно, поскольку в отраслевых документах указанных кор-строительным конструкциям с учетом воздействия углеводородного режима пожара не представлены. Характеристики предельных состояний, сочетания нагрузок и коэффициента надежности принимаются по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» только в режими «стандартного пожара». Такая же ситуация в сводах правил и национальных стандартов для всей нефтегазовой отрасли (для объектов производства и потребления СУГ, газораспределительных систем, магистральных трубопроводов нефти и нефтепроводов и т.д.).
За рубежом, например, в корпорации Total S.A. – французкой нефтегазовой компании, четвертой по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil, существуют внутренние стандарты для средств огнезащиты для конструкций. Так, General specifi cation safety. GS EP SAF 337. Passive fi re protection: Basis of design [19] определяет требования при проектировании, выборе и использовании пассивной огнезащиты для береговых сооружений и морских стационарных платформ. Данный документ также устанавливает классификацию пассивных средств огнезащиты для Компании. Приводятся общие требования к пассивной огнезащите, типы пассивной огнезащиты на различных материалах (эпоксидные составы, цеметно-содержащие и т.д.); примеры применения для различных объектов: резервуары, нефтепроводы, резервуары с СПГ, танкеры, палубы и перегородки; примеры расчета приведенных толщин и рекомендуемые расходы для огнезащитных материалов. Приводятся условия, при которых необходимы дополнительные расчеты риска возникновения аварий и оценка последствий.
Норвежской Ассоциацией нефтяной промышленности (OLF) разработан стандарт NORSOK M-501 Surface preparation and protective coating [20], который также может применяться для морских платформ. Документ содержит перечень различных методов и значений технических характеристик покрытий для различных типов сооружений МСП и условий эксплутации. Большинство указанных систем покрытий согласуется со стандартом ISO 20340:2003(Е) «Лакокрасочные покрытия. Технические требования к системе защитных лакокрасочных покрытий для морских и аналогичных им конструкций». Установлено 8 систем, различающихся назначением, подготовкой поверхности, толщиной сухой пленки защитного покрытия и т.д. Для распыляемых систем пассивной огнезащиты используется 5-я система, состоящая из двух подсистем – для эпоксидной огнезащиты и для цементосодержащей. Рекомендуется оптимальный расход для огнезащитных композиций.
В таблице 2 приводятся данные из официальных сайтов некоторых компаний, указавших данные для выпускаемых средств огнезащиты для строительных конструкций, испытанных на огнестойкость при углеводородном температурном режиме, а также данные сертификатов UL 1709, доступных в открытой онлайн-базе данных Underwriters Laboratory [21]. Приведенная толщина колонн для покрытий, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта UL 1709 составляет примерно 6 мм (колонна W10 х 49 по американской классификации).
Примечание. ПТМ – приведенная толщина металла, * – ПТМ = 3,4 мм, **– ПТМ = 8,5 мм. Расход указан без учета технологических потерь при нанесении.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
По результатам анализа требований к пределам огнестойкости судовых и наземных строительных конструкций к воздействию углеводородного режима пожара можно утверждать, что однозначные требования присутствуют только для конструкций буровых платформ и морских установок, при этом даже в официальных документах на проведение испытаний существуют разногласия в регламентирующих документах, которые должны устанавливать соответствующую методику испытаний;
- за рубежом (Франция, Норвегия) применение средств огнезащиты в условиях углеводородного режима пожара регламентируются отделами расчета рисков крупных иностранных нефтегазовых и страховых компаний и их собственными отраслевыми стандартами;
- ГОСТ Р EN 1363-2 не содержит описание методики проведения испытаний (например, расстановка и тип термопар и т.д.), не гармонизирован с основополагающими стандартами, устанавливающими общую методологию в области огнестокойсти, – потребуются изменения с учетом международной практики;
- широко применяемый для эпоксидных средств огнезащиты американский стандарт UL 1709 регламентирует дополнительное проведение климатических испытаний; и содержит два типа испытаний: крупномасштабное и испытания на стержнях размерами 2 фута на 6 дюймов на 6 дюймов (610 x 152 x 152 мм) с толщиной стенки 3/16 дюйма (4,8 мм). Европейский стандарт не приводит четкие указания на размер образцов и климатические испытания;
- на объектах нефтегазовой отрасли в России, проектируемых по СТУ, и объектах морской инфраструктуры, применяют импортные средства огнезащиты, не сертифицированные в РФ с учетом испытаний по углеводородному режиму пожара, но испытанных по различным международным стандартам. Даже при отсутствии требований и норм в Российской Федерации для пределов огнестойкости конструкций в условиях углеводородного пожара, российские производители средств огнезащиты самостоятельно разрабатывают такие методики («НИИПИиИТвОБЖ», ООО «Дефендер», ООО «Химцентр» и др.) в добровольном порядке проводят испытания выпускаемых средств огнезащиты согласно методикам, приводимым в различных иностранных нормативных документах. Такой сертификат является дополнительным конкурентным преимуществом, достаточно затратным для производителя, и применяемым только для определенного объекта защиты и достаточно спорным ввиду его самостоятельной разработки.
Таким образом, необходимо разработать собственную нормативную базу, с четким регламентированием российских методик испытаний конструкций в условиях углеводородного режима пожара [22, 23], поскольку сейчас нормирование пределов огнестойкости для углеводородного режима пожара отсутствует, процесс испытаний проходит бессистемно и приводит к дополнительным затратам произоводителей средств огнезащиты.
Литература
- Gravit M., Gumerova E., Bardin A., Lukinov V. (2018) Increase of Fire Resistance Limits of Building Structures of Oil-and-Gas Complex Under Hydrocarbon Fire. International Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport EMMFT 2017. EMMFT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 692. Springer, Cham.
- Яковлев В.В. Нефть. Газ. Последствия аварийных ситуаций. Монография. – СПб.: СПбГПУ. – 2003. – С. 420.
- А.В. Мордвинова, Д.М. Гордиенко, Ю.Н. Шебеко, А.Ю. Лагозин, В.П,Некрасов. Методы управления пожарным риском морских стационарных нефтегазодобывающих платформах. Газовая промышленность. Промышленная безопасность и противопожарная защита объектов гавовй промышленности. 2014 – С. 30–34.
- Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, В.Н. Мохов и др. Строительные конструкции нефтегазовых объектов. – СПб.: ООО «Недра», 2008. – С. 780.
- Прогнозирование огнестойкости стальных конструкций с огнезащитой: диссертация …доктора технических наук: 05.26.03 / Голованов В.И. – Москва, 2008. – С. 337.
- Dennis P. Nolan, P.E. Handbook of Fire & Explosion Protection Engineering Principles for Oil, Gas, Chemical, and Related Facilities. 1996, NOYES PUBLICATIONS Westwood, New Jersey, U.S.A.
- Fireproofing for hydrocarbon fire exposures. GAPS Guidelines. Publication of Global Asset Protection Services LLC.
- Гравит М.В. Гармонизация российских и европейских нормативных документов, регламентирующих методы испытаний на огнестойкость строительных конструкций с использованием средств огнезащиты // Пожаровзрывобезопасность, том.23, 2014. № 5. – С.38–46.
- Хасанов И. Р., Гравит М. В., Косачев А.А., Пехотиков А. В., Павлов В. В. Гармонизация европейских и российских нормативных документов, устанавливающих общие требования к методам испытаний на огнестойкость строительных конструкций и применению температурных режимов, учитывающих реальные условия пожара // Пожаровзрывобезопасность. — 2014. — Т. 23, № 3. – С. 49–57.
- Международный кодекс по применению процедур испытания на огнестойкость 2010 года (кодекс ПИО 2010). International code for application of fire test procedures, 2010 (2010 FTP code). IMO resolution MSC.307(88))
- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками (СОЛАС-74) (с изменениями на 1 января 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) http://docs.cntd.ru/document/901765675
- Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом Принят Комитетом по безопасности на море( Резолюция MSC.4 (48)) http://docs.cntd.ru/document/499003305
- Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ) (с изменениями на 1 января 2016 года). Текст редакции принят Резолюцией MSC.370(93).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта».
- ИМО Резолюция A 754 (18) Рекомендация по испытаниям на огнестойкость для перекрытий классов «А», «В» и «F», принятые 4 ноября 1993 г.
- Правила классификации и постройки морских судов. 2016. г. Санкт-Петербург. http://www.rs-class.org/upload/iblock/16c/2-020101-087_6.pdf
- Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. Российский морской регистр судоходства. Санкт-Петербург. 2014.
- ABS Rules for building and classing facilities on offshore installations january 2014. https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-guides/archives/offshore/63_facilitiesonoffshoreinstallations_2014/fac_rules_e-feb14.pdf
- GENERAL SPECIFICATION SAFETY GS EP SAF 337 Passive fire protection: Basis of design. Date: 10/2009
- NORSOK M501 URL: https://www.bollfilter.com/fileadmin/bollfilter/downloads/unternehmen/md-89_norsok_standard_M501_06_02_2012.pdf
- Database of Underwriters Laboratory. URL:: http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html?_ga=2.154590717.417029873.1502435981-973715613.1499071474)
- Экспертная оценка. Игорь Абрамов о рынке огнезащиты // Безопасность зданий и сооружений, № 1, май 2017. – С. 212–216.
- «Газовая промышленность». (712/2014). Современные технологии противопожарной защиты на страже объектов ОАО «Газпром» (интервью с Р.М. Тагиевым). Режим доступа: http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed.php?GIJ_ELEMENT_ID=75640&WORK_SECTION_ID=1167&CHILD_SECTION_ID=75640
Гравит Марина Викторовна, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ)
Фото: gazprom.ru