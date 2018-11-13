НПО «Химцентр» расширяет линейку огнезащитной продукции

НПО «Химцентр» является одним из крупнейших производителей огнезащитных материалов в России, а торговая марка компании — «Кедр», известна не только во всех уголках страны, но и за ее пределами. Уже на протяжении 16 лет «Химцентр» производит огнезащитные краски и составы для металла, древесины, железобетона и инженерных коммуникаций. У компании есть не только современная производственная база, но и высококвалифицированная научная лаборатория, позволяющая постоянно улучшать качество продукции и идти в ногу с последними научными разработками в области огнезащиты.

Однако недавно «Химцентр» заявил о развитии нового для себя направления в области огнезащиты – огнезащита на основе базальтового супертонкого волокна. И.о. директора ООО «ПО Химцентр» Сизова Ольга Аркадьевна рассказывает, что подтолкнуло компанию на развитие нового направления в сфере огнезащиты.

Ольга Аркадьевна, неужели огнезащитные краски и составы стали терять свои позиции на рынке огнезащиты, и это привело вашу компанию к развитию нового направления?

Ни в коем случае, краски и составы как были востребованы, так и остаются востребованными на рынке огнезащиты, более того, производство огнезащитных красок в мире только растет. Огнезащита на основе базальта – это совершенно другое направление. Во-первых, это конструктивная огнезащита, с пределами огнестойкости до 150 минут, а у некоторых производителей и до 240 минут, с такими показателями с базальтовыми материалами может сравниться только штукатурка на основе вермикулита. Во-вторых, в сегменте огнезащиты воздуховодов, МБОРу, пожалуй, нет альтернативы, во всяком случае, в пределах более 60 минут. В-третьих, удобство монтажа – в отличие от красок, не требуется ожидать высыхания, накладывать второй и последующие слои. Ну и последнее преимущество, наверное, самое главное – это цена. Удельная стоимость квадратного метра МБОР в системе с клеем, в 2-3 раза дешевле огнезащитных красок.

Судя по названным преимуществам, все же остается ощущение, что век огнезащитных красок заканчивается?

У огнезащитных красок и составов есть свои преимущества, с которыми МБОР не сравнится: эстетичный внешний вид, который очень важен в случае, если металлоконструкции останутся в открытом виде. Краски, особенно атмосферостойкие, не боятся влаги, суровых климатических условий. Краски намного удобнее наносить на высоких металлоконструкциях, где обматывать МБОРом не только неудобно, но и более трудоемко. Некорректно сравнивать свойства данных огнезащитных материалов, для каждой задачи есть оптимальное техническое решение. Где-то выигрывают огнезащитные краски и составы, где-то — базальтовые материалы.

Компания сама открыла производство МБОР на своем предприятии или воспользовалась готовым предложением на рынке?

Собственная производственная линия полного цикла по изготовлению базальтовых материалов — весьма затратное мероприятие с длительным сроком окупаемости. Поэтому мы тщательно проанализировали действующих производителей в России по критериям цены, качества и остановились на производителе системы ЦСО (Центр систем огнезащиты) и стали официальным эксклюзивным дистрибьютором данной системы по Сибирскому федеральному округу и Республике Казахстан. У нас организован склад в Новосибирске с полным ассортиментом базальтовых материалов. Поэтому я уверенно могу сказать, что у нас можно приобрести качественную продукцию по очень привлекательной цене.

Какие у компании планы на будущее, может, планируется продолжать расширение линейки огнезащитной продукции?

Мы постоянно отслеживаем тенденции рынка огнезащиты не только в России, но и мире. Тестируем появляющиеся на рынке новинки, на основании которых либо улучшаем действующую рецептуру, либо готовим к выпуску абсолютно новый продукт. Например, сейчас мы занимаемся разработкой комбинированной огнезащитной конструктивной системы на сочетании базальтовых материалов и огнезащитных красок. Есть в разработке еще несколько интересных новинок, о которых рынок узнает в ближайшее время.