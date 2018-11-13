«Пожнефтехим» о проекте СП по автоматическим установкам пожаротушения и системам противопожарной защиты

ВНИИПО МЧС РФ, разработчик СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», открыл публичное обсуждение первой редакции в августе 2018 года. Сейчас продолжается доработка проекта. «Пожнефтехим», член Технического комитета по стандартизации №274 «Пожарная безопасность», предложил на рассмотрение разработчиков несколько уточнений к пунктам в рабочей версии документа.

Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разрабатывается взамен СП 5.13130.2009 в части АУПТ для учета в нормативной базе замечаний к отдельным пунктам действующего СП.

Специалисты «Пожнефтехим» предлагают внести в раздел 3 рабочей редакции нового СП термин «генератор пены». Определение: «генератор пены – это устройство, предназначенное для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены».

Генераторы пены используются в автоматических установках пожаротушения пеной средней и высокой кратности. Термин распространен среди специалистов по промышленной пожарной безопасности так же, как термины «дренчерный ороситель» или «распылитель».

«Пожнефтехим» предлагает внести требования применять установки пены низкой кратности только с пенообразователями S/AR; AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR, AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFP, так как пенообразователи типа S согласно ГОСТ Р 50588 не регламентируются по огнетушащей способности с применением пены низкой кратности. Отсутствие данного требования приводит к проектированию не эффективных установок.

Предложена принципиально другая классификация применяемых в установках пожаротушения устройств автоматического дозирования пенообразователя, а именно: дозатор эжекторного типа; автоматический балансирующий дозатор с насосной группой; бак-дозатор; дозатор с гидроприводом; электронная система дозирования с насосной группой.

В 2018 году «Пожнефтехим» уже готовил аналогичное предложение по новому ГОСТу «Установки водяного и пенного пожаротушения. Дозаторы». Для гармонизации разных нормативных документов предлагается включить в СП ту же классификацию.

Другое уточнение рабочей редакции СП по системам противопожарной защиты касается требования предусматривать 100 %-й резерв пенообразователя, который должен автоматически подаваться при отсутствии подачи расчетного объема пенообразователя. Важно заранее оговорить способ хранения этого объема.

В СП 155.13130 есть требование по объему хранения до 10 м3 в одной емкости, но в этом СП применяется термин «запас пенообразователя», то есть на хранение в двух емкостях подразумевается не в установке пожаротушения, а на складе. Если будет введено требование по хранению расчетного количества и резерва в двух емкостях, это приведет к удорожанию установок с баками-дозаторами.

В связи с этим предлагается уточнить пункт рабочей редакции, чтобы при общем количестве пенообразователя более 10 м3 предусматривалось хранение в двух емкостях, либо в одной емкости, разделенной перегородками. Данное предложение не противоречит сути требований и одновременно дает возможность заказчику на объекте хранить запас пенообразователя, не увеличивая площадь и стоимость установки пожаротушения.

Важное уточнение касается хранения пенообразователя. «Пожнефтехим» обращает внимание на то, что все современные пенообразователи биоразлагаемые и не могут долгое время храниться в растворе. Установки пожаротушения должны проектироваться так, чтобы исключать сеть заполненных растворопроводов, в которых раствор пенообразователя потеряет огнетушащую способность через 2-3 месяца после первого запуска системы.

«Разработка нового свода правил по автоматическим установкам пожаротушения – это еще один шаг в направлении совершенствования и обновления отечественной нормативной базы. Наша компания традиционно принимает участие в обсуждении и доработке рабочих версий новых стандартов и норм. Мы ценим внимание регулятора к опыту компании «Пожнефтехим», которая занимается проектированием систем пожаротушения с 2006 года», – отмечает Технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов.

После доработки новый свод правил установит нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения. Документ будет распространяться на проектирование автоматических установок пожаротушения для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

Информация о компании

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м. и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. «Пожнефтехим» разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки оборудования и пенообразователей для пожаротушения с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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