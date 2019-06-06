Курсы повышения квалификации «Пожнефтехим» – итоги очного обучения 2019

В мае-июне 2019 года прошли ежегодные, уже седьмые по счету Курсы повышения квалификации «Пожнефтехим» «Современные технологии пенного пожаротушения на объектах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности». «Пожнефтехим» продолжил традицию: содержательные авторские семинары дополнялись демонстрациями и огневыми испытаниями на полигоне, а само обучение – поездками и тимбилдингом.

На обучение в Донской – город Тульской области, где расположено производство оборудования для пожаротушения «Пожнефтехим-Деталь», – приехали специалисты по проектированию систем пенного и водяного пожаротушения государственных и коммерческих организаций. Всего более 30 специалистов из таких крупных организаций как ЦКБ МТ РУБИН, ЦКБ «Лазурит», «КХМ-ПРОЕКТ» («КОКСОХИММОНТАЖ-ПРОЕКТ»), «Югранефтегазпроект», «ТомскНИПИнефть», «ИНКО-ТЭК», «ИК СИБИНТЕК», НИИЦ ПБ «20 ЦПИ», «31 ГПИСС», Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект», «Сталт ЛТД», «Новые технологии безопасности» и др.

«Ежегодное обучение специалистов в области проектирования предполагает актуальность тем и соответствующую квалификацию лекторов, – подводит предварительный итог курсов Технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов. – Но главное, чтобы люди не только узнали тонкости проектирования отдельных систем, но и наладили контакт между собой, сдружились, продолжили общение после обучения. Нам удалось этого достичь и в этом году. Спрос на специалистов-практиков растет. Участники курсов особенно интересовались содержанием демонстрационной части: внимательно смотрели на работу генераторов пены, интересовались свойствами пенообразователей и их применением для тушения разных видов ЛВЖ и ГЖ».

В 2019 году программа практических занятий была расширена. Впервые на специальном стенде гидравлических испытаний было продемонстрировано применение пожарных фильтров, лафетных комплексов с водопленочными экранами, генераторов пены высокой кратности при заполнении объема высотой 15 метров.

Курсы повышения квалификации включали обязательные и дополнительные экспертные модули. Специалисты из компаний – партнеров «Пожнефтехим» провели семинары оценке пожарного риска на производственных объектов, по автоматизации систем пожарной сигнализации и пожаротушения и по управлению автоматическими установками пожаротушения на объектах нефтеперерабатывающей отрасли. Ознакомиться с программой курсов «Пожнефтехим» можно на сайте www.pnx-spb.ru.

Участники курсов отмечали высокий уровень учебных материалов и качественную организацию мероприятия. В адрес руководства «Пожнефтехим» были сказаны искренние теплые слова, и мы благодарим наших гостей за интерес и положительные отзывы.

«Что понравилось? Прежде всего, конечно, компетентность людей, которые преподавали. Видно, что люди знающие, горящие своих делом. Отношение доброжелательное. Теплое отношение. Грамотность. Здравость. Можно перечислять долго. Нормативная база очень ценная, теория сопровождается практикой. Я курсами доволен. Надеюсь, что все это удастся применить», – так отозвался о курсах Александр Казеев, инженер I категории «Проектного института «Салаватгазонефтехимпроект» (СГНХП).

По итогам обучения слушатели сдали зачет по билетам и получили свидетельства и удостоверения о повышении квалификации. Документы подтверждают уровень квалификации, достаточный для проектирования систем пожаротушения и контроля за проектными работами в области противопожарной защиты объектов нефтехимической отрасли. Участники отмечали, что документы о повышении квалификации потребуются для работы с новыми клиентами и ведения новых проектов.

«Пожнефтехим» выражает благодарность всем участникам курсов, выбравших повышение квалификации по программе ООО «Пожнефтехим», а также специалистам компаний-партнеров «ЦентрПроектЗащита», «НПК ВОЛГА-АВТОМАТИКА» и «Охрана» за содержательные доклады по профильным темам.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

Консультации по тел. +7 (499) 703 01 32, mail@pnx-spb.ru

Информация о «Пожнефтехим»

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. Пожнефтехим разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки оборудования и пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Лицензия Министерства образования Тульской области № 0133/03215 от 30.09.2016.

Фото: «Пожнефтехим»