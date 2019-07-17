НПК «Огнехимзащита»: «Толщина материалов у многих российских производителей огнезащитных покрытий занижена»

Компания НПК «Огнехимзащита» на российском рынке огнезащиты работает с 2011 года. О том, как молодые компании видят огнезащитную отрасль, и с какими барьерами им приходится сталкиваться, «Огнепорталу» рассказал генеральный директор компании Дмитрий Солодов.

Какие основные выводы об отрасли за восемь лет работы в огнезащите вы сделали?

Основной вывод – на рынке много некачественных материалов. Производители пытаются экономить и получают на продукты «левые» сертификаты, в которых указаны параметры материала, не соответствующие действительности. Все еще остра проблема контрафакта (подделки), который производится даже в больших объемах, чем оригиналы. Свердловская область – номер один по контрафакту.

Откуда у вас такие данные?

Именно из Свердловской области к нам поступает наибольшее число запросов со стороны клиентов. Например, возникают проблемы с нанесением покрытия. Далее следует обращение к нам. Выясняется, что материал поставлялся даже в неоригинальной таре, либо клиентам не предоставили сертификаты на материалы. Такие обращения мы получаем регулярно на протяжении последних пяти лет.

Есть еще вопросы, которые вызывают беспокойство?

Помимо контрафакта возникают вопросы к нормативным документам. Порой кажется, что они написаны не по-русски. В некоторых моментах можно двояко воспринимать указания нормативов, либо интерпретировать, как удобнее тому или иному специалисту. Поэтому проектировщикам и производителям иногда трудно понять друг друга, хотя руководствуемся одними и теми же документами.

Привести пример сможете?

Самый простой – строители пытаются повысить предел огнестойкости металлоконструкции, а испытания материалов проводятся на огнезащитную эффективность. Эти понятия не стыкуется у некоторых специалистов. Можно сказать, что возникают трудности перевода. Поэтому мы специально обращались во ВНИИПО МЧС за разъясняющим письмом. С данной ситуацией мы сталкиваемся регулярно, изменений не видим.

Как ее решать?

Менять или обновлять нормативные документы, ГОСТ, СП. Нужно, чтобы экспертное сообщество собралось и исправило документы на понятный русский язык. Чтобы не было недопонимания между специалистами разных звеньев.

Компания НПК «Огнехимзащита» и Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России представляли совместную инновационную разработку Термобарьер N – огнезащитную краску, модифицированную наноструктурами. Презентация прошла на выставке передовых технологий в сентябре 2018 года в рамках шестого заседания Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России.

Как получилось, что именно на ваш материал обратили внимание в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России?

Приоритетным для Университета было расположение компании-производителя в Санкт-Петербурге и возможность применения составов в условиях Крайнего Севера. Наша компания сотрудничает с Санкт-Петербургским Университетом ГПС МЧС Санкт-Петербурга с 2017 года.

Есть проблемные точки, которые производители еще не до конца решили – при термическом и эрозионном воздействии пламени пенококс должен сохранять механическую прочность и термическую стабильность. Наночастицы помогают обеспечить меньшую толщину покрытия при равных характеристиках, улучшить структуру пористости и адгезионную прочность пенококса.

Продукт уже реализуется на рынке?

Продукт готовится к сертификационным испытаниям. Сейчас в США и Европе углеродные наноструктуры уже активно применяются в создании композиционных материалов в авиастроении, автомобильной технике и производстве строительных материалов. В России нанокомпозиты не получили достаточно широкого применения из-за относительно высокой стоимости наночастиц (около 6 тысяч рублей за 1 грамм), а также сложной технологии создания наноматериалов. Но благодаря нашей совместной работе получены первые образцы высококачественных покрытий со сверхмалым содержанием наночастиц (порядка 0,01 масс. %) и отработана технология наномодификации, что позволяет на существующем в России технологическом оборудовании получать высококачественные материалы, не уступающие, а порой превосходящие зарубежных конкурентов как по стоимости, так и по качественным показателям. Считаю, что эта разработка пытается предугадать будущее отрасли огнезащитных материалов на 10–15 лет вперед и дает определенный задел для развития отечественной науки.

За какими материалами вы видите будущее огнезащитной отрасли?

На рынке есть место и для минеральной ваты, огнезащитных плит, так и для покрытий. Это разные решения, со своими плюсами и минусами, разные желания заказчиков. Краска более перспективна, поскольку она меньше нагружает конструкции, обладает декоративными свойствами – цвет, фактура, плюс простой монтаж и инспекционный контроль.

Как вы относитесь к заявлениям некоторых производителей, что отрасль идет в сторону уменьшения толщины покрытия?

Толщина материалов у многих российских производителей огнезащитных покрытий существенно занижена. Например, у эпоксидного материала ТЕРМОБАРЬЕР 2 толщина слоя в 2 раза больше, чем у некоторых аналогичных на рынке. Мы часто проводим собственные огневые испытания коллег-конкурентов и видим к чему на самом деле ведет снижение толщины покрытия. К сожалению, результаты испытаний не соответствуют заявленным в сертификатах параметрам. Мы понимаем, что производители борются за толщину, поскольку заказчику важна общая сумма сделки.

Сжигаете только российских производителей?

В большинстве случаев – да, так как сложно купить материалы зарубежных производителей. Например, на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Сочи мы перед всем залом предложили руководителю направления огнезащитных материалов «Акзонобель» Сергею Шабалину приобрести их материал для испытаний. Нам отказали.

Как вы убеждаете клиента?

Самый простой совет, который мы даем заказчику, если он хочет разобраться в огнезащите – это приобрести разные материалы и сравнить их характеристики на своем объекте. При этом вскрывается большая часть проблем с нанесением, определяется фактический расход, максимальная толщина слоя за один проход, время сушки и так далее, а также простой горелкой можно попробовать – работает ли материал и как он себя показывает. Кто-то из заказчиков готов на независимые испытания в лаборатории. Отжиг стоит сто тысяч рублей. Нужно – минимум две балки одного производителя. Так может набраться 5–6 производителей. Вот и получается миллион рублей. А также сроки 3–5 месяцев.