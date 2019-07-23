«Технос-М+»: «Надо учитывать не только сиюминутные вложения, но и будущий расход на эксплуатацию системы пожаротушения»

О сдвигах, в которых нуждается нормативное регулирование в области систем активного пожаротушения и разработках компании «Огнепорталу» рассказывает Владимир Гринин, начальник отдела маркетинга, «ТЕХНОС-М+».

Какие нормативы, касающиеся систем активного пожаротушения, нужно реанимировать?

Основной документ, который регулирует автоматическое пожаротушение в России, – СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Его уже пару лет все грозятся обновить. Время от времени из ВНИИПО идут сигналы о готовящемся обновлении, проходят обсуждения проектов этого документа.

Что конкретно нужно менять?

Например, идут дискуссии об огнетушащей концентрации некоторых ГОТВ. В последние несколько лет появились новые огнетушащие составы зарубежного производства. Они введены в СП 5, но со значениями ниже, чем в зарубежных нормах, откуда эти ГОТВ к нам и пришли. Будет ли эффективна установка с таким количеством огнетушащего состава? По этому вопросу идут дискуссии в экспертном сообществе.

Если говорить про системы тонкораспыленной воды, то они в СП 5 описаны в общих чертах. Сегодня каждый из производителей установок ТРВ разрабатывает систему, составляет стандарт организации с рекомендациями по проектированию, подбору оборудования, проводит огневые испытания. Затем стандарт проходит процедуру экспертизы и согласования во ВНИИПО. После всего этого установка получает право на применение.

На выставке «Комплексная безопасность 2019» «ТЕХНОС-М+» победил в номинации «Лучшее комплексное решение в области пожарной безопасности». Что именно выдвигалось на конкурс?

Это разработка научно-проектной документации по защите насосной установкой пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления объекта культурного наследия федерального значения. Защищался главный павильон ВДНХ.

В чем заключаются особенности комплексной защиты таких объектов?

Как правило, это объекты с массовым пребыванием людей. С точки зрения пожарной безопасности они сложны тем, что это объекты большой площади. Часто они насыщены помещениями разного функционального назначения. Порой их необычная планировка вносит дополнительную сложность.

В нормах одна из главных мер обеспечения пожарной безопасности таких зданий – это наличие системы автоматического пожаротушения. Она должна быть безопасна как для людей, так и, если мы говорим про музеи, фондохранилища, безопасна для объектов искусства.

Установка пожаротушения тонкораспыленной водой, в отличие от порошковых, пенных и обычных водяных систем, кроме того что эффективно и быстро ликвидирует возгорания, не наносит серьезного ущерба защищаемым помещениям и имуществу. Надо учитывать, что при тушении стандартными системами водяного пожаротушения, подаваемый большой объем воды проливает этажи насквозь. В ТРВ расход воды минимальный – это щадящее тушение, в том числе для объектов культурного наследия. Также для таких объектов подходят системы газового пожаротушения. Они не оказывают никакого воздействия на защищаемое оборудование, предметы и оборудование.

Какие самые значимые объекты защиты «ТЕХНОС-М+» вы можете озвучить?

Если говорить про установки ТРВ – Московский метрополитен. Сейчас там идет масштабное строительство новых веток. В прошлом году там сдавалось семь станций, кабельные вестибюли которых защищены системами ТРВ нашего производства. Если говорить про ваш регион, то это резиденция полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе, которая находится в Екатеринбурге. Из объектов IT-инфраструктуры можно вспомнить крупнейший в р. Беларусь ЦОД компании «Велком». Там стоят установки газового пожаротушения. В новом офисе АК «Транснефть»л – в башне «Эволюция» комплекса Moscow city практически на каждом этаже установлены наши системы газового пожаротушения.

В целом «ТЕХНОС-М+» работает и с объектами ТЭК, металлургии, например, «Русал», в частности на Урале производственно-промышленные участки «Уральской фольги» защищены установками пожаротушения «ТЕХНОС-М+».

На что в первую очередь надо обращать внимание при выборе системы пожаротушения?

Надо учитывать не только сиюминутные вложения, но и будущий расход на эксплуатацию системы – требуется ли ей дорогостоящее обслуживание в будущем. Рекомендуется учитывать и последствия при сработке системы. Любая правильно спроектированная и смонтированная система пожаротушения должна выполнить задачу. Но какой ценой? Например, при сработке водяного пожаротушения выливаются тонны воды, причем ее большая часть не участвует в пожаротушении, а уходит либо в дренажную канализацию, либо сквозь перекрытия на нижние этажи, проливая и выводя их «из строя» на какое-то время.

На MIPS/Securika вашим предприятием были представлены инновационные современные первичные средства пожаротушения. В чем их инновация?

Это первичные средства пожаротушения, в которых применен принцип тушения тонкораспыленной водой высокого давления – передвижные водные и воздушно-эмульсионные огнетушители тонкораспыленной водой «ОКА». Похожие огнетушители уже были на рынке, но они низкого давления. Инновация в том, что за счет высокого давления эти огнетушители обеспечивают более длительную подачу ОТВ и на большее расстояние (до 60 м.) Также у этих огнетушителей есть ручной ствол с распылителем ТРВ – нашей собственной разработки. Он обеспечивает куполообразный распыл воды, который словно экраном защищает оператора от теплового излучения очага возгорания. В конкурсе «Лучший инновационный продукт» в рамках выставки огнетушители «ОКА» были признаны победителями.

Фото: www.technos-m.ru

На фото изображен модуль газового пожаротушения.