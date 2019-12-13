В окружении старых проблем. Тема фальсификата снова на первой повестке огнезащитного рынка

Не менее 60 % огнезащитной продукции в России – фальсификат. Решение этой отраслевой проблемы участники рынка обсуждают уже не первый десяток лет. Однако процент недобросовестной продукции от этого не падает. Экспертные совещания вновь сводятся к перечислению основных причин появления таких продуктов и созданию очередного списка предложений по изменению рынка.

Сразу на трех крупных мероприятиях по пожарной безопасности, которые проходили с 25 октября по 28 ноября в Москве, Екатеринбурге и Тюмени, поднималась вечная для этой отрасли проблема фальсификата. Оценки экспертов и участников

рынка насколько разнятся, что разбег от минимальной к максимальной составляет 40 %.

Так, столичные эксперты на совещании «Огнезащита: проблемы нормативного обеспечения, сертификации, фальсификации, контрафакта и перспективы развития» говорили о 60 %. Председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин, выступая в Екатеринбурге на 100+ Forum Russia, дал фальсификату 70 %.

В такой же процент оценили специалисты «Тизола» фальсификат среди штукатурок. Эту цифру озвучили на тюменской конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» Евгений Кузнецов, зам. главного инженера по развитию «Тизола», и Екатерина Гордеева, инженер по маркетингу отдела огнезащитных материалов компании. Фальсификация вспучивающихся огнезащитных лакокрасочных материалов, по данным уральского предприятия, достигает 95–100 %, штукатурок – 70 %, рулонных материалов – 60 %, плитных – 40 %.

Появление на рынке такой продукции эксперты связывают сразу с несколькими причинами.

Серая сертификация

Документы на огнезащитную продукцию раздают подозрительные сертификационные центры.

«На наше предприятие не раз приходили предложения сертифицировать конструкцию или материал. Скажите, сколько это будет стоить, и мы привезем вам нужный документ», – рассказывал на 100+ Forum Russia Евгений Кузнецов.

По его мнению, бизнес по оформлению сертификатов привел к появлению на рынке сомнительных документов, которым верят потребители.

Участники столичного совещания также обвинили аккредитованные испытательные лаборатории и сертификационные центры в выдаче недостоверных документов. В большинстве случаев, как утверждали специалисты, серые организации не проводят огневые испытания по стандартам, а огнезащитную эффективность продукции оценивают «за минимальную стоимость привлекаемыми “экспертами” с помощью метода так называемого “сравнительного анализа”». Причина такого явления – острая конкуренция на рынке и фактическое отсутствие контроля за лабораториями.

Подмена документов

Некоторые компании сознательно пользуются услугами центров.

«В документах указываются неразумные толщины материалов и слишком маленький расход. Использование купленных сертификатов сейчас никак не наказывается, а сознательное введение потребителя в заблуждение – это статья (ст. 14.7. «Обман потребителей» КоАП РФ, прим. ред.). С этим надо бороться», – пояснил в беседе с журналом «Промышленные покрытия» Олег Ламкин, зам. председателя РГ НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”».

Он назвал такое поведение игроков рынка «грязной игрой».

За чей счет?

Факт существования на рынке поддельных сертификатов подтвердил спикер екатеринбургского 100+ Forum Russia Александр Забанных, начальник отдела пожнадзора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Он заявил, что в последнее время участились случаи подделки сертификатов. При этом способы наказания за фальшивые документы не предусмотрены.

Кроме того, у специалистов весьма ограничены ресурсы для борьбы с фальсификатом. Градостроительный кодекс дает право Стройнадзору направлять на экспертизу огнезащитные составы и другие материалы. Но тут возникает проблема: нет механизма финансирования.

«Нигде не прописано, за чей счет это делается. В бюджете таких средств не предусмотрено», – отметил Александр Забанных.

По его словам, за счет проверяемой организации провести экспертизу материалов тоже невозможно, поскольку у застройщика могут возникнуть претензии к действиям сотрудников.

Доводы спикера там же, на 100+ Forum, подтвердил Евгений Мешалкин. Он сообщил, что инспекторы Госпожнадзора больше года назад получили полномочия по проверке качества пожарно технической продукции. Однако нет механизма, который позволял бы эти права реализовать – ни финансовых, ни нормативных. И это далеко не единственный пробел в законодательстве.

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Правильная сертификация и чистые документы – еще не панацея от фальсификата.

«В большинстве случаев на испытания попадает не то средство, которое реально производится. По факту это другой материал с иными характеристиками. На рынок поступает продукт, созданный из других компонентов», – заявил на конференции в Тюмени доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов.

По его словам, этим объясняется поведение испытываемых огнезащитных составов, когда из 13 материалов заявленные характеристики подтверждает только один.

Дешевле некуда

Также одним из виновников появления фальсификата являются мелкие производители. В этом уверен коммерческий директор «Территория цвета» (Научно- производственное предприятие «ДЕКО») Иван Кучушев. На конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» он заявил, что в России действуют мелкие производства, которые быстро появляются и моментально исчезают. Они выпускают недорогие огнезащитные покрытия с нарушением технологий и без последующего контроля качества продукции.

«Производители огнезащитных напыляемых составов страдают от “гаражных кооперативов”. На таких производствах не приходится говорить о квалификации персонала, лабораториях, входном контроле материалов – благодаря этому им удается добиваться более низкой стоимости ЛКМ. Они бросают тень на всех производителей огнезащиты», – заявил Иван Кучушев.

Производители «настоящих» материалов проигрывают микропредприятиям из-за более высокой цены на продукцию. На расценках более крупных компаний сказываются затраты на каче-ственные компоненты, персонал, разработки, испытания и контроль.

По мнению специалиста «ДЕКО», распространению фальсификата способствуют и сами потребители, покупающие подобную

продукцию. В этом случае справедлив «закон спроса и предложения»: спрос рождает предложение.

Несовершенство тендеров

Слова Ивана Кучушева подтверждают выводы участников совещания производителей огнезащитных средств в Москве. Причем, как правило, дешевые продукты реализуются на тендерах, а обработку конструкций клиенты далеко не всегда проводят по собственной инициативе.

«В большинстве своем средства огнезащиты приобретаются, наносятся по требованиям органов контроля, поэтому потребители преимущественно проводят закупки соответствующей продукции исходя из предпочтения ее максимальной дешевизны и наличия необходимых разрешительных (часто фальсифицированных) документов», – говорится в резолюции, подготовленной

председателем Палаты Евгением Мешалкиным.

К покупке некачественной огнезащиты также приводит и несовершенство процедуры закупок по ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поскольку тендер выигрывает участник, предложивший минимальную цену, в условиях острой конкуренции контракт получает фирма, снижающая стоимость товара в 2–4 раза. Это ниже себестоимости изготовления продукции. В итоге победитель аукциона вынужден поставлять материалы низкого качества либо фальсификат.

Таким образом, поставлять или использовать некачественную либо фальсифицированную продукцию компании вынуждены для победы на тендере в условиях острой конкуренции на рынке.

Несовершенная система тендеров дискредитирует и добросовестных производителей огнезащиты. Чтобы уложиться в смету по контракту, сервисные компании имитируют проведение огнезащитных работ или снижают их качество. При том, что эффективность продукции зависит от соблюдения технологий. Об этом не раз говорил Артем Акулов.

В этом случае, как отметил Иван Кучушев, потребителям стоит жестче подходить к выбору поставщика, изучить его репутацию и референс-лист.

Опасная экономия

Выбор заказчиком в пользу дешевых материалов, как отметил Олег Ламкин, идет из соображений экономии. Обычно заказчик

стремится купить недорогую продукцию в меньших количествах. В итоге на объект поступает огнезащита с купленными сертификатами.

«Заказчик считает средства и экономит. Позиция недобросовестных поставщиков – продать материал и исчезнуть», – добавил Ламкин.

На таком поведении поставщиков и потребителей опять же играют пробелы в российском законодательстве, а также работа «для галочки», чтобы избежать негативных последствий неисполнения предписаний.

«Пока не введена ответственность за осознанное применение фальсификата. Поэтому потребители выбирают дешевые материалы», – сказал Евгений Мешалкин.

Последствия подобной стратегии видны на примерах крупных пожаров с обрушением конструкций. В горевших торговом центре «Адмирал» в 2015 году, Березовской ГРЭС в 2016 и ТЦ «Синдика» в 2017 эффект отогнезащиты оказался «ниже ожидаемого», как считают специалисты огнезащитной отрасли.

Оценка эффективности

Хотя участники рынка и обвиняют огнезащиту в неэффективности на этих объектах, официальной статистики с оценкой срабатывания огнезащитных покрытий не существует.

В резолюции столичного совещания подчеркнули, что в действующей системе государственного учета пожаров (приказ МЧС России «Порядок учета пожаров и их последствий» №714 от 21.11.2008 года с изменениями от 08.10.2018) такой информации нет.

Данный пробел «затрудняет объективную оценку применения средств огнезащиты в обеспечении пожарной безопасности объектов». Это подтвердил и Олег Ламкин.

«Сейчас нет статистики, где огнезащита сработала, а где нет. Это проблема», – считает эксперт.

По его словам, исключением является сгоревшая Березовская ГРЭС. Здесь производителя уличили в поставках некачественной огнезащитной продукции. Соответственно, вывод о применении некачественных материалов на упомянутых выше объектах – лишь мнение игроков рынка, неподтвержденное данными статистики. Поэтому объективно оценивать эффективность срабатывания любой продукции для обеспечения пожарной безопасности весьма затруднительно. Пока реальная стойкость материалов к воздействию огня подтверждается лишь при помощи лабораторных испытаний.

Объединяться

По итогам московского совещания сформировали подкомитет К-2.1 «Огнезащита» (комитет К-2 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Его участники, 6–8 активных специалистов, создадут испытательные лаборатории и в течение одного–двух лет приведут в соответствие с реальными данными огнезащитные показатели продукции. Как будут реализованы эти идеи – пока не понятно. Планируется, что члены организации станут примером для остальных производителей огнезащиты.

Эксперт Олег Ламкин одобрил эту инициативу. Он подчеркнул, что необходимо объединяться, чтобы вытеснить с рынка недобросовестные компании.

Четко по списку

Участники совещания в Москве прописали в резолюции ряд мер, направленных на развитие рынка. Так, для совершенствования норм нужно провести ревизии технической документации на выпускаемую продукцию и оценить в объемах потребность ее изготовления.

Сейчас Минстрой готовится ввести два свода правил для объектов, возводимых из дерева. Поэтому необходимо составить

список «наиболее эффективных средств огнезащиты для их применения в проектных решениях таких типов зданий». Также предполагается создать в ФППСО реестр добросовестных предприятий огнезащитчиков (производители, поставщики, подрядчики). Оба перечня Палата направит в Минстрой и МЧС России.

Хотя роль такого реестра и заключается в «отсечении» от рынка сомнительных компаний, без конкретных условий включения

в перечень предприятий среди честных компаний может затесаться и недобросовестная.

«Поскольку отсутствуют критерии оценки, нечестный игрок за деньги войдет в реестр. Таким образом станет добросовестной компанией», – прокомментировал инициативу Олег Ламкин.

Что касается технической составляющей участники совещания предложили при помощи МЧС России дооснастить региональные пожарные лаборатории оборудованием и квалифицированными специалистами. Эта мера позволит в полном объеме оценивать соответствие продукции.

В помощь потребителям игроки рынка решили создать пособие. В книге появится подробная информация о средствах огнезащиты, их свойствах и характеристиках. Информация в этом справочнике, как ожидают эксперты, может помочь специалистам самостоятельно проверить, насколько правдивы данные о продукте, указанные производителем.

Одной из самых эффективных мер по борьбе с фальсификатом на рынке, по мнению Олега Ламкина, может стать усиление контроля над организациями, выдающими сертификаты на продукцию. По словам эксперта, необходимо, чтобы сама Росаккредитация провела проверку органов по сертификации и испытательных лабораторий. Участники столичного совещания предложили изменить порядок аккредитации этих организаций. В самой Росаккредитации предполагается создать рабочую группу из экспертов для проведения переаккредитации лабораторий и центров.

Фото: ИД «МедиаПро», конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»