Проблемы и решение. В Екатеринбурге обсудили противопожарную защиту объектов

Как предотвратить гибель людей на пожаре с учетом существующих проблем. Такую проблему пытались решить участники круглого стола на Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ TechnoBuild.

Печальная статистика

Мероприятие, посвященное законодательству, госполитике и техническому регулированию в сфере пожарной безопасности, состоялось в последний день форума – 22 октября. В нем приняли участие эксперты в области пожаробезопасности, специалисты и студенты.

В сети Интернет шла онлайн-трансляция круглого стола. Один из спикеров, советник «Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минстроя Юрий Глуховенко, выступал, находясь в Москве.

Руководитель направления «Пожарная безопасность строительных материалов и конструкций компании «ТехноНИКОЛЬ — Строительные системы» Евгений Полищук привел статистику по пожарам в России и сравнил эти данные с другими странами. Так, в 2019 году произошло 471 537 возгораний, а в США в среднем –1,3 миллиона. При этом у нас погибли 8 567 человек, а в США – 3,5 тысячи.

«В среднем у нас вероятность погибнуть на пожаре в 5-10 раз выше, чем в других странах мира», – заявил Полищук.

Председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин усомнился в этой статистике. По его мнению, в России искусственно сдерживают показатели по числу пожаров и гибели людей. Мешалкин добавил, что в среднем ежегодно в мире в каждой стране происходит 4 миллиона возгораний. Эксперты попытались разобраться, почему так происходит и как снизить смертность на пожаре.

Основные принципы

Евгений Полищук выделил 5 основных причин: «межведомственный футбол», «отрицание физических закономерностей развития пожаров», допущение к отступлению от базовых принципов ограничения площади возможного пожара, нарушение принципов секционирования, использование показателя класса пожарной опасности конструкций.

«Межведомственный футбол», по словам Полищука, заключается в сложных отношениях между МЧС России и Минстроем. Дело в том, что строительные нормы содержат много требований в сфере пожаробезопасности, а они зачастую противоречат положениям «пожарных» сводов правил. Об этом также заявили начальник нормативно-технического отдела МЧС России по Свердловской области Александр Миков и Юрий Глуховенко.

Отрицание физических закономерностей развития пожаров приводит к тому, что нормативы предусматривают использование негорючей крови, то есть попытке закрыть пути движения горячего воздуха, который поднимается при горении.

«Требуя негорючую кровлю, мы будем способствовать тому, что пожар будет развиваться по чердаку или техническому этажу, потому что он не может выйти на поверхность. Как раз в Краснодаре это произошло», – сказал Евгений Мешалкин.

Принцип секционирования был придуман более 100 лет назад. Создатели позаимствовали его у кораблестроителей. Его нарушение не раз приводило к печальным последствиям. Евгений Полищук в качестве примера привел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года и недавний в краснодарской многоэтажке 12 сентября.

«В “Зимней вишне” пожар распространился по разным залам. Дом в Краснодаре, где не было ни одной перегородки, кровля площадью в 4,5 тысячи квадратных метров сгорела за 20 минут», – сказал эксперт.

Использование показателя класса пожарной опасности конструкции также приводит к повышению пожароопасности. Сама конструкция может быть негорючей и иметь соответствующую документацию. Только покрыть ее потом можно чем угодно: пластик, обои, дерево и другие горючие материалы. Кроме того, отсутствуют методы оценки реального соответствия конструкции требованиям пожарной безопасности. Проектировщики и производители материалов это понимают, поэтому могут декларировать все, что угодно. Как результат – обилие на рынке сомнительных сертификатов.

Проблему фальсификата затронули и два Евгения – Мешалкин и Кузнецов – сопредседатель подкомитета «Огнезащита» Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли. При этом на ситуации не лучшим образом сказывается переходный период в 1,5 года, который отводится на сертификацию огнезащиты по техрегламенту ЕАЭС 043/2017.

Ограничения по сертификации

Евгений Мешалкин оценил объем фальсификата на рынке в 60% и более. Одна из причин – нехватка испытательных центров, а также отсутствие регламента. По его словам, сотрудники Госпожнадзора имеют право проверять продукцию на соответствие, но эти действия нормативно не прописаны.

Кузнецов посчитал, что для сертификации всей продукции по ТР ЕАЭС 043/2017 нужно провести 2 160 огневых испытаний на 20 установках. Но сейчас это невозможно, поскольку в национальную часть реестра внесены только 7 организаций. Это ведет, к примеру, к «заморозке» объектов, заявил начальник отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Евгений Зольников. Так, в Екатеринбурге не могут сдать два дома из-за отсутствия сертификатов соответствия на противопожарные окна.

«Те, кто успел сертифицировать продукцию до нового года, остался на плаву. Многие производители остались не у дел», – сказал специалист.

Неподнадзорные объекты

Зольников отметил еще две проблемы: использование композита и теневой сектор. По его словам, резонансные пожары в высотках происходят в зданиях, покрытых композитом. Ситуацию удалось изменить в лучшую сторону после запрета использования этих материалов. Что касается теневого сектора, то речь идет об одно или двухэтажных зданиях площадью не более 1,5 тысячи квадратных метров. В них обычно размещаются мини-торговые центры, возводимые ритейлерами.

«Экспертизу проектной документации и государственный строительный надзор они не проходят. Оценку соответствия этому строению кроме местной администрации никто не дает», – заявил Евгений Зольников.

Эти строения подпадают под понятие объектов с массовым пребыванием людей. Но и тут возникает проблема: какой норматив к ним применить для фактического отнесения к такой категории. Кто определяет, сколько человек могут там находиться. Между тем, данные объекты горят и нередко. К примеру, в этом году, 6 октября, в уральском городке Богданович сгорела «Монетка».

Решение проблем кроется в совершенствовании нормативной базы, и этот процесс уже идет. Об основных подвижках рассказал Юрий Глуховенко.

Что делать

Он отметил, что решением проблемы «межведомственного футбола» уже занимаются по «указке сверху» – наладить совместную работу между двумя организациями. Оно кроется в удалении из сводов правил Минстроя чисто «пожарных» норм с возможной отсылкой на акты МЧС России. Таким образом, идет разделение вопросов пожарной безопасности между двумя ведомствами.

Евгений Полищук предложил продвигать применение систем раннего обнаружения пожара. Это может спасти жизни с учетом того, что в первые 10 минут пожара погибают до 80% людей. Время прибытия подразделения по регламенту, как сообщил Мешалкин, в больших городах как раз составляет 10 минут.

Эксперт предложил комплекс профилактических мер для спасения людей. Одна из них – создание в Росаккредитации группы «по координации работ по контролю средств огнезащиты, проведению переаккредитации испытательных центров».

Евгений Кузнецов вспомнил опыт наших предков по борьбе с фальсификатом и привел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 года «Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов предприятиями».

Он отметил, что документ содержит всего три пункта в отличие современных многостраничных актов: как должна выпускаться качественная продукция, кто за это отвечает и меры.