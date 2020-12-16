Противопожарные муфты: чем опасен контрафакт?

Необходимость надежной защиты инженерных коммуникаций от огня не должна требовать пояснений для профессионалов. Тем же, кто сталкивается с огнезащитой впервые или не до конца осознал опасность использования некачественных огнезащитных материалов, следует внимательно изучить вопрос. К сожалению, рынок переполнен фальсификатом, контрафактом и просто некачественными изделиями, которые в ответственный момент не выполнят свою функцию и подвергнут опасности жизни людей.

Установка противопожарных муфт для пластиковых труб регламентирована 123 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а с 1 января 2020 ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Необходимость огнезащиты проходов пластиковых труб через стены и перекрытия лежит на поверхности – пластик не выдерживает высоких температур, плавится и выгорает при воздействии огня, а значит пламя легко переносится в соседние помещения и моментально охватывает здание целиком.

Чтобы не допустить таких чрезвычайных ситуаций в любых зданиях с пластиковыми трубами необходимо использовать противопожарные муфты. Эти изделия представляют собой манжету из металлического корпуса и терморасширяющегося вкладыша.

По нормативам противопожарные муфты должны устанавливаться на пластиковые трубы в потолочном перекрытии (одна) и в стене (две – с обеих сторон). Схема установки:

Принцип действия противопожарной муфты: при воздействии высоких температур терморасширяющийся вкладыш начинает вспучиваться и заполняет собой и муфту, и отверстие в стене или перекрытии. Образовавшаяся пробка надежно блокирует огонь, не позволяя ему проникнуть в помещение.

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Принцип работы противопожарной муфты

Все ли противопожарные муфты одинаково надежны? Однозначно — нет. В погоне за экономией и недобросовестные производители, и клиенты берут на себя риски – производить и покупать некачественные изделия, а следовательно подвергать опасности жизни людей и сохранность имущества. Но если производители делают это осознанно, собирая муфту «из того, что было», то покупатели зачастую не осознают, к чему может привести такая экономия.

Хорошая противопожарная муфта не может стоить очень дешево – это факт. Если изделие продают за копейки, представьте, из чего и как оно сделано.

Итак, каким образом недобросовестные и зачастую «гаражные» производители снижают стоимость противопожарных муфт:

Терморасширяющийся вкладыш: закладывание в муфту некачественного вкладыша, а иногда даже просто обычной резины. Металл: использование некачественного металла для изготовления корпуса. Окрашивание: применение недорогого способа окрашивания либо отсутствие какого-либо покрытия в принципе.

Любой из этих способов ставит под угрозу надежность изделия. Муфты плохо крепятся, рано ржавеют и не закрываются при пожаре. Финал использования таких муфт может быть страшным, а экономия — обернутся трагедией.

Справа – муфта ОГНЕЗА-ПМ после испытаний, слева – муфта недобросовестного производителя.

Как выбрать качественную муфту?

Доверяйте только надежным производителям и брендам. Проверяйте сертификаты качества. Визуально осмотрите изделия. Проводите испытания. Если нет возможности отдать муфту в испытательную лабораторию, приобретая партию муфт, подожгите вкладыш одного из изделий горелкой и посмотрите на качество расширения.

Новые требования и решения

С лета 2019 года в силу вступили изменения в СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Согласно новой редакции норматива, в жилых и административных зданиях нужно обеспечивать не только пожарную безопасность проходов пластиковых труб через потолочные перекрытия, но и звукоизоляцию этих узлов пересечения. В данный момент проектировщики и строители активно начинают исполнять требования свода правил, а надзорные органы – проверять наличие звукоизоляции при заделке проходов пластиковых труб.

Установка стандартных противопожарных муфт в жилых и административных зданиях не обеспечит соблюдения норм пожарной безопасности, так как при применении совместно со звукоизоляционным вкладышем не будет обеспечиваться плотное примыкание муфты к строительной конструкции. Контролирующие надзорные органы могут поставить под сомнение такие решения.

На данный момент на рынке огнезащиты уже появилось комплексное решение, которое позволит обеспечить и пожарную безопасность, и звукоизоляцию проходов пластиковых труб через потолочные перекрытия при минимальных трудозатратах. Компания «Огнеза» выпустила на рынок уникальное изделие – противопожарную звукоизоляционную муфту ОГНЕЗА-ПМ (ПГЗ).

В отличие от обычных противопожарных муфт в состав этих изделий входит также слой минеральной ваты, обеспечивающий надежную звукоизоляцию, и гидроизоляционный герметик.

Противопожарная гильза ОГНЕЗА-ПГЗ не имеет аналогов на рынке, обладает пределом огнестойкости до 180 минут и снижает шум узла пересечения не менее чем на 30 дБ. Изделие легко монтируется, в том числе на этапе замоноличивания технологических проходов.

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Производитель продумал типоразмеры для всех возможных толщин перекрытий. Гильза срабатывает уже на 15-й секунде при температуре +150 ℃ и полностью перекрывает проход в течение 4 минут.

Данное изделие уже активно закладывается в проекты и применяется на объектах. Велика вероятность того, что у решения в скором времени появятся подражатели. И в этом случае мы также призываем обращать внимание, прежде всего, на качество. Решение до мелочей продумывалось опытными разработчиками в тесной связке с проектировщиками. Сделать дешевый и качественный аналог изделия практически невозможно. Потому, как бы банально это ни звучало: остерегайтесь подделок и не экономьте на безопасности!