Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2020 году
Фото: www.mtk65.ru

Противопожарные муфты: чем опасен контрафакт?

Наталья Кузнецова 23 часа назад На правах рекламы, Пожарная безопасность, Статьи

Необходимость надежной защиты инженерных коммуникаций от огня не должна требовать пояснений для профессионалов. Тем же, кто сталкивается с огнезащитой впервые или не до конца осознал опасность использования некачественных огнезащитных материалов, следует внимательно изучить вопрос. К сожалению, рынок переполнен фальсификатом, контрафактом и просто некачественными изделиями, которые в ответственный момент не выполнят свою функцию и подвергнут опасности жизни людей. 

Установка противопожарных муфт для пластиковых труб регламентирована 123 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а с 1 января 2020 ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Необходимость огнезащиты проходов пластиковых труб через стены и перекрытия лежит на поверхности – пластик не выдерживает высоких температур, плавится и выгорает при воздействии огня, а значит пламя легко переносится в соседние помещения и моментально охватывает здание целиком.

Чтобы не допустить таких чрезвычайных ситуаций в любых зданиях с пластиковыми трубами необходимо использовать противопожарные муфты. Эти изделия представляют собой манжету из металлического корпуса и терморасширяющегося вкладыша.

По нормативам противопожарные муфты должны устанавливаться на пластиковые трубы в потолочном перекрытии (одна) и в стене (две – с обеих сторон). Схема установки:

Принцип действия противопожарной муфты: при воздействии высоких температур терморасширяющийся вкладыш начинает вспучиваться и заполняет собой и муфту, и отверстие в стене или перекрытии. Образовавшаяся пробка надежно блокирует огонь, не позволяя ему проникнуть в помещение.

Принцип работы противопожарной муфты

Все ли противопожарные муфты одинаково надежны? Однозначно — нет. В погоне за экономией и недобросовестные производители, и клиенты берут на себя риски – производить и покупать некачественные изделия, а следовательно подвергать опасности жизни людей и сохранность имущества. Но если производители делают это осознанно, собирая муфту «из того, что было», то покупатели зачастую не осознают, к чему может привести такая экономия.

Хорошая противопожарная муфта не может стоить очень дешево – это факт. Если изделие продают за копейки, представьте, из чего и как оно сделано.

Итак, каким образом недобросовестные и зачастую «гаражные» производители снижают стоимость противопожарных муфт:

  1. Терморасширяющийся вкладыш: закладывание в муфту некачественного вкладыша, а иногда даже просто обычной резины.
  2. Металл: использование некачественного металла для изготовления корпуса.
  3. Окрашивание: применение недорогого способа окрашивания либо отсутствие какого-либо покрытия в принципе.

Любой из этих способов ставит под угрозу надежность изделия. Муфты плохо крепятся, рано ржавеют и не закрываются при пожаре. Финал использования таких муфт может быть страшным, а экономия — обернутся трагедией.

Справа – муфта ОГНЕЗА-ПМ после испытаний, слева – муфта недобросовестного производителя.

Как выбрать качественную муфту?

  1. Доверяйте только надежным производителям и брендам.
  2. Проверяйте сертификаты качества.
  3. Визуально осмотрите изделия.
  4. Проводите испытания. Если нет возможности отдать муфту в испытательную лабораторию, приобретая партию муфт, подожгите вкладыш одного из изделий горелкой и посмотрите на качество расширения.

Новые требования и решения

С лета 2019 года в силу вступили изменения в СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Согласно новой редакции норматива, в жилых и административных зданиях нужно обеспечивать не только пожарную безопасность проходов пластиковых труб через потолочные перекрытия, но и звукоизоляцию этих узлов пересечения. В данный момент проектировщики и строители активно начинают исполнять требования свода правил, а надзорные органы – проверять наличие звукоизоляции при заделке проходов пластиковых труб.

Установка стандартных противопожарных муфт в жилых и административных зданиях не обеспечит соблюдения норм пожарной безопасности, так как при применении совместно со звукоизоляционным вкладышем не будет обеспечиваться плотное примыкание муфты к строительной конструкции. Контролирующие надзорные органы могут поставить под сомнение такие решения.

На данный момент на рынке огнезащиты уже появилось комплексное решение, которое позволит обеспечить и пожарную безопасность, и звукоизоляцию проходов пластиковых труб через потолочные перекрытия при минимальных трудозатратах. Компания «Огнеза» выпустила на рынок уникальное изделие – противопожарную звукоизоляционную муфту ОГНЕЗА-ПМ (ПГЗ).

В отличие от обычных противопожарных муфт в состав этих изделий входит также слой минеральной ваты, обеспечивающий надежную звукоизоляцию, и гидроизоляционный герметик.

Противопожарная гильза ОГНЕЗА-ПГЗ  не имеет аналогов на рынке, обладает пределом огнестойкости до 180 минут и снижает шум узла пересечения не менее чем на 30 дБ. Изделие легко монтируется, в том числе на этапе замоноличивания технологических проходов.

Производитель продумал типоразмеры для всех возможных толщин перекрытий. Гильза срабатывает уже на 15-й секунде при температуре +150 ℃ и полностью перекрывает проход в течение 4 минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное изделие уже активно закладывается в проекты и применяется на объектах. Велика вероятность того, что у решения в скором времени появятся подражатели. И в этом случае мы также призываем обращать внимание, прежде всего, на качество. Решение до мелочей продумывалось опытными разработчиками в тесной связке с проектировщиками. Сделать дешевый и качественный аналог изделия практически невозможно. Потому, как бы банально это ни звучало: остерегайтесь подделок и не экономьте на безопасности!  

 

 

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