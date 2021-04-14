Настоящее и будущее: каким должен быть современный проект по огнезащите в НГК

Надежный проект огнезащиты в нефтегазовой отрасли – один из важных аспектов по обеспечению безопасности на объектах. Эксперт в сфере пожаробезопасности, доцент «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» Марина Гравит рассказала о современном состоянии, изменениях и будущем в разработке проектов огнезащиты.

Марина Викторовна, в России корпоративные технические стандарты, касающиеся противопожарной защиты, приняла пока одна нефтегазовая компания – «Газпром». Если ли подобные нормативы у других компаний?

Да, в «Газпроме» разрабатывается ряд стандартов, посвященных нормам проектирования и эксплуатации для установок пожаротушения, общих требований к средствам огнезащиты и требованиям к проектированию и эксплуатации средств огнезащиты. Насколько я знаю, собственные отраслевые стандарты по огнезащите собираются внедрять и в компании «Новатэк». Стандарты по огнезащите есть у компаний Total Energy, NORSOK, у «Американского института нефти». Так что это уже устоявшаяся практика для крупных корпораций.

Как бы вы охарактеризовали рынок огнезащитных покрытий для нефтегазовой отрасли. Какова его специфика?

В настоящее время в «Едином Реестре материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО “Газпром”» (сентябрь) среди позиций №№ 2240 — 2466 «Пожарная безопасность» только 5 позиций по средствам огнезащиты только двух производителей: «Унихимтек» и «МорНефтеГазСтрой». Достаточно сложно попасть в Реестр и удержаться там. Специфика рынка в том, что большинство объектов защиты в НГК, как техническисложных, проектируются по СТУ, где регламентируются особые требования по огнестойкости для конструкций (например, пределы огнестойкости R120 при углеводородном режиме пожара) и высокие требования к эксплуатации покрытий, часто в морском или арктическом климатах. Средств огнезащиты, действительно соответствующих таким высоким требованиям и тем параметрам, которые приводятся в сертификатах

и протоколах, на поверку оказывается совсем немного.

В компании «Газпром» существует собственная система добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ», в рамках которой производитель средства огнезащиты также подтверждает состоятельность своего средства огнезащиты в аккредитованных лабораториях Системы и с участием экспертов Системы.

Вышеназванные стандарты как раз разработаны для поддержки нормативного поля системы «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Предусматривается ли в стандартах расширение применения продукции отечественного производства?

В стандартах предусматривается применение исключительно качественной продукции в области пожарной безопасности для объектов нефтегазового комплекса. Конечно, при обеспечении всех параметров, которые бы удовлетворяли техническим требованиям, выбор заказчика будет в пользу отечественного производителя.

Какие новшества стоит внести производителям огнезащитных покрытий в характеристики своей продукции?

Производители станут перед необходимостью приводить в технической документации теплофизические характеристики своей продукции не только для комнатной температуры, но и для других значений (в интервале от 25 до 1000 градусов по Цельсию); указывать параметры эксплуатации для средств огнезащиты, в том числе, и при розливе сжиженных углеводородов.

Самым же важным критерием средства огнезащиты для применения на объектах защиты нефтегазового комплекса является возможность данного материала повышать пределы огнестойкости конструкций в условиях углеводородного режима пожара.

Сейчас мы живем в эпоху BIM-технологий. Как вы считаете, каким образом производители и поставщики огнезащитных решений могут вписаться в эру информационного моделирования?

ВИМ-моделирование – это уже реальность, в которой мы живем и работаем как проектировщики, строители и эксплуатанты объектов защиты.

Если говорить конкретно о пользе ВИМ-технологий в огнезащите, то среди многочисленных параметров в первую очередь выделяем аспект экономики. «Отжиг» конструкции с огнезащитой в «цифре», то есть моделирование воздействия пожара на конструкцию, даст понимание о правильности выбора конструкции, расхода материала, его характеристиках и т.д. Затем уже можно приступать к дорогостоящим огневым испытаниям.

Для корректной цифровой модели строительной конструкции, подвергающейся огневому воздействию, современный производитель средства огнезащиты должен понимать для себя и указывать в технической документации теплофизические характеристики своей продукции – теплоемкость и теплопроводность в зависимости от температуры, не только при 25 градусов по Цельсию, но и при 100, 300, 500, 700, 1000 градусов по Цельсию.

Что из себя должен представлять современный проект по огнезащите нефтегазовых объектов и иных сооружений?

Конечно, это не только расчет пределов огнестойкости конструкций с огнезащитой по стандартному или углеводородному режиму пожара, но и расчет по «реальному» режиму пожара, который выполнен с учетом различных сценариях развития пожара на конкретном объекте.

То есть это не одна, а две или три программы, которые реализуют алгоритм расчета

предела огнестойкости конструкций, узлов и элементов:

«1. Расчет опасных факторов пожара в зависимости от выбранных сценариев и

теплового воздействия на конструкции»

«2. Расчет статической задачи»

«3. Расчет теплотехнической задачи».

Современный проект выполнен в 4D-модели с учетом следующих составляющих:

оптимизация временных затрат на производство работ и контроль качества по нанесению (монтажу) средств огнезащиты; оптимизация стоимостных параметров и с расчеты в программных комплексах; реализуемый метод конечных элементов для детального понимания прогрева конструкции; потери прочностных свойств и теплоизоляции, и, конечно, красивой визуализации, реализованной в 2D или в 3D — формате.

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» является обладателем Университетских лицензий ANSYS, MATLAB, SOFiSTiK и многих других ПК. Кроме того, в «Политехе» действует суперкомпьютерный центр – один из мощнейших в стране, поэтому проведение различных расчетов и моделирование, например, прогрессирующего разрушения здания при пожаре (взрыве), в котором была использована огнезащита, для наших специалистов интересная и успешно решаемая задача. Кстати, 5D-моделирование позволит рассчитать затраты на огнезащиту и выявить оптимальное решение.

Опубликовано в журнале «Промышленные покрытия»№3-4 2021