Конструктивная огнезащита стальных конструкций в условиях Арктического климата

Большинство сооружений в Арктике и Антарктике для добычи нефти и газа представляют собой морские станции, танкеры, модули, стальные несущие и ограждающие конструкции, которые необходимо защитить как от криогенных розливов, так и от огневого воздействия. На объектах нефтегазовой промышленности продукты повышенной горючести и взрывоопасности, в случае воспламенения возможно развитие пожара по углеводородной кривой, сопровождающейся резким скачком температуры и образованием избыточного давления.

В данной статье рассматривается возможная конструктивная огнезащита металлических конструкций в арктическом регионе. Представлены три различных материала конструктивной огнезащиты на примере базальтовых супертонких волокон (БСТВ). Продемонстрированы испытания стальных конструкций с огнезащитой, в результате которых определено время от начала криогенного воздействия до наступления предельного состояния образцов, и после определено время от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния образцов при углеводород-

ном температурном режиме. Проведена оценка различных средств огнезащиты с показателями до 120 минут, которые могут использоваться в условиях арктического климата. Установлено, что наиболее эффективными покрытиями являются материалы на основе БСТВ и керамических волокон.

Огнезащита в Арктике

В настоящее время зданиями и сооружениями в Арктике и Антарктике являются арктические станции и заводы по добыче, переработке и транспортировке продуктов нефтегазового комплекса. Стальные несущие и ограждающие конструкции необходимо защитить специальными материалами, в частности средствами огнезащиты с целью

повышения пределов их огнестойкости [1-3].

Есть прецеденты пожаров на станциях, например, крупнейшая в мире катастрофа на платформе Piper Alpha в Северном море, произошедшая 6 июля 1988 года, в результате которой произошла серия взрывов в основных нефтепроводах и газопроводах [4, 5]. Deepwater Horizon – одна из крупнейших техногенных катастроф, повлекшая как человеческие жертвы и разрушения, так и негативное влияние на окружающую среду, произошедшая 20 апреля 2010 года [6]. Пожары происходят и на арктических станциях, несущими элементами которых являются стальные конструкции. Например, в 2012 году пожаром уничтожена антарктическая исследовательская станция Comandante Ferraz, расположенная на острове Кинг-Джордж в Антарктиде [7].

В полярных условиях к огнезащите строительных конструкций предъявляются следующие требования: сохранение надежности (работоспособности) в условиях арктического климата в течение, как минимум 10 лет, легкий монтаж и замена, стойкость к экстремальному воздействию в виде розлива жидких углеводородов с дальнейшим их

возгоранием и развитием углеводородного режима пожара [8-18]. Ситуация, безусловно, гипотетическая, однако с учетом климата и логистических особенностей региона, к средствам огнезащиты конструкций следует предъявлять самые высокие требования. Согласно СП 131.13330.2020 [19], арктический климат относится к категории 3 – «наиболее

суровые условия», с абсолютной минимальной температурой от -54 °С до -71 °С. Серия стандартов ISO 20088-1:2016 [20], ISO 20088-2:2020 [21] и ISO 20088-3:2018 [22] регламентирует воздействие на средства огнезащиты на стальных конструкциях криогенной жидкости (моделирование розливов сжиженных углеводородов). Далее, конструкцию с огнезащитой испытывают согласно UL 1709 [23] или ЕН Р 1362-2 (EN 1363-2:1999) [24, 25] на воздействие углеводородного режима пожара (однозначные требования к пределам огнестойкости конструкций к воздействию углеводородного режима пожара присутствуют только для конструкций буровых платформ и морских установок) [26].

Наиболее распространенными теплоизолирующими материалами в используемых средствах огнезащиты является теплоизоляционная вата различных типов: стекловата, шлаковата и др. (см. Таблица 1) [27].

В последнее время широко используется базальтовое супертонкое волокно (БСТВ) и керамические волокна (КВ). К основным преимуществам БСТВ и КВ относятся: производство без примесей других минералов, хорошие теплоизоляционные свойства, негорючесть, высокая термическая и химическая стойкость, сохранение своих характеристик и геометрической формы при резкой смене температур и долговечность эксплуатации, даже во влажных средах.

Огнезащитные материалы

Рассмотрим средства конструктивной огнезащиты на основе БСТВ и КВ двух российских производителей «ПРОМИЗОЛ», «БСТ» и международной компании «3М». Все данные огнезащитные покрытия относятся к классу КМ0 [28] и представляют собой сложные композиционные материалы в виде изгибаемых листов (рулонов). «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ-50-К», «БСТ-МАТ» состоят из комбинации негорючих материалов из БСТВ, стекловолокна, кремнеземных тканей и ремней крепления на их основе; «3M Interam» представляет гибкий мат с базальтовым волокном и эндотермическими ингредиентами, включая огнезащитный водонепроницаемый герметик, ленту алюминиевую и стальной ленточный бандаж. Основными преимуществами рассматриваемых огнезащитных

покрытий являются: «сухой» монтаж на раз- личные стальные конструкции зданий и сооружений, коррозионная стойкость, простота установки на конструкциях сложной формы и возможность длительной эксплуатации в суровых условиях.

Целью данной статьи является исследование конструктивной защиты на основе БСТВ и КВ в условиях эксплуатации в арктическом климате; рассматривались огнезащитные материалы «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ-50-К» (образец №1), «БСТ-МАТ» (образец №2) при огневом испытании при углеводородном температурном режиме и средство огнезащиты «3M Interam» (образец №3) при криогенном воздействии и при последующем огневом испытании в условиях углеводородного режима пожара.

Методы и материалы

Испытания опытных образцов проводились согласно ISO 834-1:1999 [29], ГОСТ Р 53295-2009 [30] при условии создания в огневой камере печи углеводородного температурного режима по EN 1363-2:1999 [25], характеризующееся зависимостью (1):

T–T 0 =1080 · (1–0.325 ·e–0.167t – 0.675 ·e–2.15t),

где T – температура в печи, соответствующая

времени t, °C;

T 0 – температура в печи до начала теплового

воздействия t, °C;

t – время, исчисляемое от начала испытаний, мин.

За предельное состояние при огневом испытании при углеводородном температурном режиме принимается достижение металлом опытного образца критической температуры, равной 500 °C. Условия проведения криогенных испытаний осуществлялись согласно [21-23], а условия проведения огневых испытаний соответствовали [29].

Для образцов №1 и №2 температура в огневой камере печи измерялась термопарами типа ТПК, установленные методом

зачеканивания в количестве трех штук в среднем сечении образцов на стенке двутавра и на внутренней поверхности полок в соответствии с ГОСТ 53295-2009 [30], а для образца №3 устанавливалось шесть термопар – три основных и три дублирующих, симметрично основным.

Эксперимент №1

Образец №1 представлял собой стальную колонну двутаврового сечения профиля №20Б1 [31] высотой 1700 мм с объемным коэффициентом Ар/V не более 294 м-1 [30]. Толщина защитного слоя на опытном образце составила 50 мм. Испытание проводилось в ВНИИПО МЧС в России.

Образец №1 устанавливался в огневую камеру печи и подвергался четырехстороннему тепловому воздействию без статической нагрузки до наступления предельного состояния образца. Температура в огневой камере, создаваемая углеводородным режимом пожара согласно (1), измерялась печными термопарами в пяти местах.

Эксперимент №2

Образец №2 представлял собой стальную колонну двутаврового сечения профиля №50Б2 [31] высотой 1700 мм с объемным коэффициентом Ар/V не более 172 м-1 [30]. Толщина защитного слоя на опытном образце составила 20 мм. Испытание проводилось в испытательной лаборатории «ПОЖ-АУДИТ».

Перед испытаниями проведены измерения фактической толщины нанесенного на образец огнезащитного покрытия. Измерение толщины покрытия проводилось в 36 точках по периметру обогреваемой поверхности, с шагом 500 мм по высоте образца.

Образец №2 устанавливался в огневую камеру печи и подвергался четырехстороннему тепловому воздействию без статической нагрузки. В огневой камере печи создавался углеводородный температурный режим согласно (1).

Эксперимент №3

Образец №3 представлял собой стальную колонну двутаврового сечения профиля №50Б2 [31] с объемным коэффициентом Ар/V не более 170 м-1 [30], с огнезащитным покрытием со следующим составом: мат эндотермический 3М Interam® E-Mat® в 2 слоя общей толщиной 20,6 мм для 1 образца, в 3 слоя общей толщиной 30,9 мм для 2 образца, огнезащитный герметик водонепроницаемый 3М 3000WT, лента алюминиевая 3М Aluminum tape 425/437 и бандаж ленточный из стали. Испытание проводилось в испытательном центре «Огнестойкость».

Испытания образцов проводились в два этапа: этап криогенного воздействия и этап теплового воздействия по условиям углеводородного пожара согласно (1). Оба этапа испытаний проводились последовательно в один день.

Методы испытаний для различного характера криогенных выбросов жидких углеводородов приставлены в серии стандартов ISO 20088 [20-22], где в качестве аналога жидкого углеводорода используется жидкий азот, поскольку он имеет более низкую температуру кипения, чем жидкий природный газ или жидкий кислород, и не воспламеняется.

ISO 20088-1:2016 [20] включает полное погружение образца для испытаний в криогенную жидкость. Предельное снижение температуры определяется как разница между температурой окружающей среды и предельной температурой для стали. Образец соответствует требованиям при условии, что температура не превышает предельную температуру.

Испытание по определению времени достижения критического состояния при криогенном воздействии проводилось на положениях ISO 20088-1:2016 [20] с уменьшением предельной температуры до -50 °C

по заданию технического заказчика. Продолжительность воздействия жидкого азота на огнезащитную систему составляло 60 минут. По истечении заданного времени криогенное воздействие на образец средства огнезащиты прекращалось.

Для проведения криогенного испытания на поверхность огнезащитного мата строго по центру полки двутавровой балки с помощью огнезащитного герметика приклеивалась ванна, изготовленная из пенополистирола с размерами не менее 700х180х80 мм (рисунок 1). Площадь ванны перекрывала точки крепления термоэлектрических преобразователей на полке балки. Далее в ванну заливалось не менее 3,5 литра жидкого азота, и для уменьшения скорости испарения ванна сверху закрывалась листом пенополистирола толщиной 50 мм.

После окончания воздействия на огнезащитную систему образца №3 жидкого азота, с её поверхности удалялась ванна из

пенополистирола и остатки герметика. После проведения данных мероприятий, для проведения огневых испытаний образцы помещали в испытательную печь, в которой поддерживался углеводородный температурный режим, характеризующийся зависимостью (1).

Результаты

Результаты эксперимента №1

По результатам испытаний установлено, что образец №1 толщиной 50 мм обеспечивает огнезащитную эффективность в условиях воздействия режима углеводородного горения 90 минут на образец стальной колонны двутаврового сечения профиля №20Б1 высотой 1700 мм с объемным коэффициентом Ар/V не более 294 м-1. В процессе проведения испытаний видимых изменений во внешнем состоянии образца не зафиксировано (рисунок 2). Опыт прекращен на 95 минуте по достижению на образце критической температуры.

Результаты эксперимента №2

По результатам испытаний установлено, что образец №2 толщиной 20 мм обеспечивает огнезащитную эффективность в условиях воздействия режима углеводородного горения 90 минут на образец стальной колонны двутаврового сечения профиля №50Б2 высотой 1700 мм с объемным коэффициентом Ар/V не более 172 м-1 . Опыт прекращен на 92 минуте по достижению на образце критической температуры (рисунок 3).

Результаты эксперимента №3

По результатам испытаний образец №3 толщиной сухого слоя 20,6 мм, нанесенное на колонну двутаврого сечения №50Б2 с Ар/V не более 170 м-1, обеспечивает время достижения критической температуры -50 °C на образце в течение 60 минут в режиме криогенного воздействия паров жидкого азота и последующее время достижения критической температуры 500 °C на образце в течение 90 минут при углеводородном температурном режиме.

По результатам испытаний образец №3 толщиной сухого слоя 30,9 мм, нанесенное

на колонну двутаврого сечения №50Б2 с Ар/V не более 170 м-1, обеспечивает время достижения критической температуры -50 °C на образце в течение не менее 60 минут в режиме криогенного воздействия паров жидкого азота и последующее время достижения критической температуры 500 °C на образце в течение 90 минут в углеводородном температурном режиме.

Криогенное испытание на огнезащитную систему образца №3 показало, что часовое воздействие жидкого азота существенно не понижает температуру поверхности защищенного металла. В случае двухслойной системы температуры понижается на 10-15 °C от первоначальной, в случае трехслойной системы изменение температуры металла

не зафиксировано. Сразу после полного испарения жидкого азота с поверхности с поверхности образцов по местам криогенного воздействия нанесено не менее 10 ударов молотком, в результате которых огнезащитная система не треснула, не раскололась и не отслоилась (рисунок 4).

Рисунок 4. Образцы 3M Interam во время огневых испытаний (слева) и после всех испытаний (справа)

Обсуждение

Образец №3 с толщиной сухого слоя 20,6 мм с объемным коэффициентом Ар/V = 170 м-1 после криогенного испытания на протяжении 60 минут обеспечивает аналогичную огнезащитную эффективность, что и покрытие образца №1 толщиной 50 мм с объемным коэффициентом Ар/V = 294 м-1 и образца №2 толщиной 20 мм с объемным коэффициентом Ар/V = 172 м-1, подверженные условиям режима углеводородного горения без криогенного воздействия (таблица 2). Образец №3 с толщиной сухого слоя 30,9 мм после криогенного испытания на протяжении 60 минут обеспечивает время достижения критической температуры +500 °C на образце в течение не менее 120 минут.

В процессе огневого испытания огнезащитного покрытия образца №1 наблюдается плавное возрастание температуры в первые минуты испытания с последующим «линейным» ростом практически на всех этапах испытания, в то время как у образца №3 с толщиной материала 30,9 мм в течение первых 12 минут температура практически не изменялась, а у образца №3 с толщиной материала 20,6 мм – в течение 21 минуты, так как идёт процесс поглощения тепла, за-

тем начинается более быстрый прогрев, в результате которого данное средство огнезащиты приближается к образцам №1 и №2 на 90 минуте.

Поскольку испытания проводились на колоннах с различной приведенной толщиной, прямое сравнение по рис. 5 будет не вполне корректным. Рассмотрим диаграмму многофакторного анализа данных средств огнезащиты в зависимости от технологических, эксплуатационных и стоимостных параметров, а также выразим эти зависимости в виде гистограмм (рисунок 6). Учитывались следующие параметры: огнезащитная эффективность при углеводородном и стандартном температурных режимах (R90 HC, R90), морозостойкость, нагрузка на конструкции, сроки эксплуатации свыше 25 лет, коррозионная стойкость, виброустойчивость, адгезия к подложке, стойкость к атмосферным воздействиям, ремонтнопригодность и стоимость. Условимся, что оценка средств огнезащиты будет выражаться в относительных единицах (баллах) от 1 (низкий балл) до 5 (высокий балл).

Таким образом, конструктивная защита с эндотермическим эффектом обладает лучшими показателями по огнезащитной эффективности и не уступает другим показателям конструктивных средств огнезащиты на основе БСТВ и КВ, но при этом существенно дороже своих аналогов. Поскольку средства огнезащиты, рассматриваемых в данной статье, планируют эксплуатировать в условиях Арктики и Антарктики, то, очевидно, что штукатурные составы и эпоксидные покрытия, как материалы «мокрого процесса», для таких задач не подходят. В свою очередь, эпоксидные покрытия не являются негорючими материалами, в отличие от штукатурных составов и конструктивной защиты.

Рисунок 5. Изменение температуры образцов во время огневых испытаний

Рисунок 6. Диаграмма и гистограммы для различных типов огнезащиты (красный цвет –эпоксидные покрытия, зеленый цвет – конструктивная защита на БСТВ, желтый цвет – штукатурные составы и серый цвет – конструктивная защита эндотермическая



Заключение

К средствам огнезащиты для стальных конструкций международными и отраслевыми стандартами нефтегазовой отрасли предъявляется требование к стойкости к криогенному воздействию жидкого азота и к испытаниям в условиях углеводородного режима пожара.

К наиболее эффективным средствам огнезащиты стальных конструкций относятся материалы на основе БСТВ и КВ, обеспечивающие «сухой» способ монтажа, длительное время эксплуатации в суровых условиях, стойкость к криогенному розливу сжиженных углеводородов и к углеводородному режиму пожара.

Целесообразно использовать новые эффективные огнезащитные материалы с криогенной стойкостью и возможностью сухого монтажа в условиях Арктики и Антарктики. В перспективе прогнозируется широкое использование комбинированных средств огнезащиты – с использованием базальта, перлита, аэрогеля и полимерных интумесцентных материалов.

Гравит Марина Викторовна, кандидат технических наук, доцент, Инженерно-строительный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, эксперт СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Шабунина Дарья Евгеньевна, Инженерно-строительный институт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

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Статья опубликована в № 11-12 2021 журнала «Промышленные покрытия»