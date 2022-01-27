«Д+Х Руссланд» представит системы противодымной и естественной вентиляции D+H на выставке «Сибирская строительная неделя» с 1 по 4 февраля 2022 г

ООО «Д+Х Руссланд» более 13 лет является представителем завода D+H Mechatronic AG в России. Продукция D+H со дня основания (1968 год) производится на заводе в Гамбурге, Германия. Партнёрами D+H являются отечественные и зарубежные производители люков дымоудаления, зенитных фонарей, а также окон для противодымной вентиляции.

Приборы пожарные управления D+H приводят в действие электроприводы, установленные на фрамугах, люках, зенитных фонарях или окнах дымоудаления с целью противодымной, а также естественной вентиляции (проветривания). Модельный ряд D+H включает большое количество приборов пожарных управления для разных типов и конфигураций помещений.

Электроприводы D+H для открывания окон, люков дымоудаления характеризуются компактным дизайном, прочностью конструкции, совершенством технологии и надежностью в эксплуатации. Наиболее распространены цепные и реечные. Цепные приводы обеспечивают самое современное и элегантное решение для дистанционного управления преимущественно фасадными окнами. Реечные приводы – это приводы с фиксированной рейкой (зубчатая рейка). Реечные электроприводы используются в основном на кровле, для управления световыми куполами, люками дымоудаления, или зенитными фонарями. Преимущество реечных электроприводов – высокая мощность и большой угол открывания конструкции.

В деловой программе выставки запланированы:

Расширенное заседание ОМОР «Российский союз строителей» с участием НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Союза Архитекторов России, Союза проектировщиков России

Конференция по комплексному развитию территорий (КРТ)

Научно-практический семинар Министерства ЖКХ и энергетики НСО по обсуждению лучших практик реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории СФО

Конференция по цифровизации строительной отрасли, и другие интересные мероприятия.

Полная программа мероприятий и регистрация для получения бесплатного билета — доступны на сайте организатора: https://sbweek.ru/posetit-vystavku/

Будем рады видеть Вас на нашем стенде!

Дата проведения: с 01 по 04 февраля 2022 г.

МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Стационная, 104