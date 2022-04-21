Новые нормативные документы в огнезащите металлоконструкций для НГК

С совершенствованием технологий огнезащиты конструкций в нефтегазовой отрасли меняется и нормативная база в сфере испытаний материалов. Эксперт сфере пожарной безопасности, доцент «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» Марина Гравит рассказала о новом стандарте, который регламентирует методы огнестойкости при углеводородном режиме пожара.

Марина Викторовна, сейчас разрабатываются новые нормативные документы в сфере огнезащиты. Недавно прошел окончательную редакцию документ ГОСТ Р «Конструкции строительные. Методы испытаний при углеводородном режиме пожара», готовится к первой редакции Свод правил «Конструкции стальные строительные. Правила обеспечения огнестойкости». Чем вызвана необходимость разработки этих документов?

Для расчета огнестойкости железобетонных и деревянных конструкций в России разработаны определенные методики, которые регламентируются в нормативных документах, а именно в соответствующих Сводах Правил (СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности» и СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»). При этом для стальных конструкций, а именно эти конструкции в 90% случаев подвергаются огнезащите с целью повышения пределов огнестойкости, такая методика не существует в российских нормативных документах. Ранее и сейчас при проектировании использовались учебники, учебные пособия, европейские методы, которые также отображены в европейских нормах.

Конечно, актуальность нормативного документа, в котором приведен алгоритм расчета стальных конструкций на огнестойкость, безусловна. Предполагается на данный момент, что в СП, кроме алгоритма расчета конструкций, будут данные определению теплофизических характеристик огнезащитных материалов, которые возможно использовать в моделировании с использованием программных комплексов.

Разработчиками свода правил выступают «НИЦ “Строительство”» — Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) имени В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко), ВНИИПО МЧС России, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Разработка ГОСТ Р «Конструкции строительные. Методы испытаний при углеводородном режиме пожара» обусловлена тем, что в ранее утвержденном ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огне-

стойкость. Альтернативные и дополнительные методы», где также обозначена зависимость для углеводородного температурный режима, во-первых, нет требования к образцам, а во-вторых, стандарт ссылается на негармонизированные в России стандарты, то есть он

не вполне легитимен.

Целью разработки данного национального стандарта является стандартизация проведения испытаний стальных строительных конструкций на огнестойкость и оценки огнезащитной эффективности средств огнезащиты для стальных конструкций, применяемых для обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса, где возможно возникновение пожара с параметрами, характерными для горения углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки.

Проект стандарта внесен ТК 465 «Строительство», прошел процедуру публичного обсуждения, получил положительное заключение представителей ТК 274 «Пожарная безопасность» и специалистов ВНИИПО МЧС России.

В настоящее время проект стандарта находится на рассмотрении специалистов объектов ТЭК. Ждем их мнение об актуальности разработки стандарта, а также замечания и предложения по содержанию стандарта.

Какой ГОСТ можно использовать в перспективе: ЕН 1363-2-2014 или новый документ?

В перспективе ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 не будет нужен для испытаний стальных конструкций при углеводородном режиме пожара. В ГОСТе Р ЕН 1363-2-2014 ссылки на методы и стандарты, которые в России не применяются. Новый стандарт ссылается на существующие

методы испытаний.

Явного новаторства в новом стандарте нет. Он позволит связать методы огнестойкости при углеводородном режиме и гармонизировать наши стандарты по огнестойкости между собой. Сейчас такой принцип отсутствует. В стандарте также есть регламентация на метод определения огнезащитной эффективности для покрытий при углеводородном режиме.

Идея – в объединении этих методов, поскольку испытательное оборудование и режим пожара одинаков. В принципе, можно и образцы использовать одни и те же (если нагружать их проектной нагрузкой и сразу использовать средство огнезащиты для конструкции, чтобы получить необходимый предел огнестойкости).

Документ вводит требования к испытательным образцам. Испытание каких огнезащитных материалов со строительными конструкциями предусмотрено ГОСТом?

Всех без исключения средств огнезащиты для стальных конструкций. При этом мы понимаем, что это конструктивная защита, штукатурки и эпоксидные краски, которые хорошо себя зарекомендовали на объектах НГК.

Последнее время появились краски на основе полиуретанов. Я с ними еще не работала «физически», только проводила анализ документации. Интересно будет заняться в перспективе, хотя сейчас с ППУ будет сложно в плане сырья, поставок и стоимости. Но это

отдельный разговор.

Где планируется применение нового ГОСТа? Для кого он предназначен в первую очередь?

В первую очередь, для проектировщиков объектов защиты НГК. Если требуется повысить пределы огнестойкости конструкции до 120 минут, нужно понимать, каким средством огнезащиты это возможно сделать и на какую конструкцию был получен сертификат или

проведены испытания. Сейчас каждый производитель огнезащиты испытывает на своих образцах, с разной приведенной толщиной и различной геометрией (трубы круглые, квадратные, двутавры и т.д.). Все это не регламентировано и вводит проектировщика в заблуждение, или ему приходится тратить много времени, либо привлекать консультанта, чтобы разобраться, какое средство огнезащиты лучше.

Во-вторую очередь, для производителей огнезащиты, и в третью – для испытательных лабораторий, где проводятся эксперименты для конструкций в условиях углеводородного режима пожара.

Какие еще нормативные документы нам ожидать в скором будущем для нефтегазовой отрасли, в частности для строительных конструкций и оборудования?

В связи с тем, что стальные конструкции зданий и сооружений НГК, в особенности СПГ-производства, необходимо защитить не только от пожара, но и от криогенных розливов, необходимо использовать огнезащитные материалы, которые должны сохранять свою целостность и теплоизоляционные свойства в диапазоне температур от -200 °C до 1300 °C. Исследований, посвященных криогенному розливу на огнезащитные покрытия стальных конструкций, в настоящее время чрезвычайно мало, поскольку технология сжижения углеводородов появилась весьма недавно.

Многие производители огнезащиты для строительных конструкций разрабатывают собственные методики для проведения испытаний, в которых используется только локальный розлив криогенных продуктов. И вот снова мы говорим о различиях в методологических подходах к испытаниям на криогенное воздействие (локальный розлив, погружение, двухфазное распыление) и последующего за ним углеводородного пожара. Адекватно не получается оценивать применяемые средства огнезащиты и проводить сравнительный анализ. Исследования показывают, что наиболее вероятным сценарием криогенного воздействия является двухфазное воздействие, описанное в ISO 20088-3:2018 (two phase spray). Однако полное погружение в криогенную жидкость защищенной средством огнезащиты конструкции, показанное в ISO 20088-1:2016, является более экстремальным методом и позволяет выявлять наиболее эффективные покрытия. В случае аварии возможен любой сценарий криогенного воздействия на строительные конструкции, тем самым, огнезащитные покрытия следует одновременно тестировать и на полное погружение в криогенную среду, и на двухфазное воздействие.

В связи с чем прогнозирую работы по гармонизации стандартов, область применения которых состоит в методах испытаний по определению пределов огнестойкости конструкций при углеводородном воздействии после криогенного розлива. В качестве криогенного агента выступает жидкий азот. Такие испытания уже проводятся некоторыми российскими компаниями, но протоколы, которые я видела, показывают, что образцы выбираются произвольно, как и время воздействия, начальная температура и т.д. Таким образом, необходимость в таких стандартах также актуальна.

Опубликовано в №3-4 2022 журнала «Промышленные покрытия»