Контроль качества при устройстве огнестойких проходок в противопожарных преградах

Пассивная противопожарная защита – это обязательные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения пожара и его распространения. Применение пассивной огнезащиты в проходках коммуникаций и узлах строительных конструкций позволяет восстановить и обеспечить предел огнестойкости противопожарных преград. Новый документ, разработанный НИУ МГСУ – это стандарт организации «Системы пассивной противопожарной защиты. Правила выполнения и приемки работ. Проведение инспекционного контроля» (СТО «Инспекция»), который позволит выполнить контроль качества при заполнении огнестойких проходок и узлов примыкания.

Зачастую при сдаче объекта надзорным органам можно встретить неправильно выполненные проходки. Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно отметить нарушение слоя противопожарного покрытия вследствие проведения новых коммуникаций. Конечно же, такая проходка не имеет требуемого предела огнестойкости и работать она не будет. Либо проходки заделаны обычной монтажной пеной. Применять монтажную пену для проходок инженерных коммуникаций нельзя, потому что она быстро сгорит. Таким образом, можно сделать вывод, что при устройстве огнестойких проходок и узлов сопряжения очень важно уделять внимание контролю качества. Если проходка по каким-то причинам выполнена неправильно, например, применены неправильные материалы, отсутствует сертификат, подтверждающий предел огнестойкости, нарушена целостность проходки либо монтаж велся с нарушением инструкции по монтажу, то проведение контроля качества позволит выявить эти ошибки, сократить переделки. И как следствие – ускорить процесс сдачи объекта. А самое главное – позволит обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты, что и является основополагающей целью применения огнестойких проходок. Именно поэтому был разработан новый стандарт, который регламентирует процесс проведения контроля качества. Он может применяться для контроля качества выполненных работ по пассивной защите любых производителей. На сегодняшний день он является добровольным для применения, однако он может послужить основой для разработки государственного стандарта по инспектированию, который будет применяться уже на обязательной основе.

Областью применения данного стандарта являются проходки инженерных коммуникаций, узлы сопряжения строительных конструкций и огнезащитные кабельные покрытия. Если говорить о противопожарных материалах Hilti, то данный стандарт покрывает все применения систем противопожарной защиты компании. Контроль качества должен выполняться на всех этапах жизненного цикла объекта – от его проектирования и строительства до обслуживания и эксплуатации. На этапе разработки проекта надзорным органом является экспертиза, которая проверяет наличие в проекте всех необходимых решений по пожарной безопасности, а также их соответствие требованиям нормативной документации. На этапе строительства надзорным органом является технический надзор. Перед сдачей объекта в эксплуатацию надзор осуществляет Госстройнадзор. В ходе обслуживания объекта выполняются плановые проверки со стороны Госпожнадзора МЧС России.

Выполнение контроля качества, а следовательно, использование СТО «Инспекция» будет актуально для проектных организаций, инженеров-проектировщиков, которым необходимо удостовериться, что заложенные в проекте решения отвечают требованиям нормативных документов. Стандарт будет полезен и монтажным организациям, которым необходимо упростить рабочий процесс, удешевить его, минимизировав переделки. А также представителям заказчика либо технического надзора: данный документ позволит упростить и систематизировать процесс приемки работ, сделать его быстрым и понятным.

Документ выделяет девять различных типов систем пассивной огнезащиты. Первые пять типов подойдут для проходок инженерных коммуникаций:

— заполнение проходки противопожарными материалами на всю глубину проходки (в данном случае используется только один материал – противопожарная пена)

— заполнение проходки плитами из минеральной ваты с последующим нанесением противопожарного покрытия на поверхность проходки

— заполнение проходки плитами из минеральной ваты с последующим нанесением противопожарной мастики на поверхности плит

— заполнение проходки противопожарным предварительно изготовленным материалом (штучное изделие, которое было изготовлено в заводских условиях и не требует времени на высыхание, расширение либо отверждение после установки — блоки или гильзы)

— заполнение проходки уплотнительными модулями (подходит для кабельных проходок, металлических трубопроводов металлическая рама, заполняемая специальными модулями).

Следующие три типа – это узлы сопряжения строительных конструкций. И последний тип – это нанесение покрытия на кабельные изделия. Более подробную информацию можно найти в СТО «Инспекция».

Рассмотрим контроль качества на конкретном примере. Так, есть кабельная проходка с применением минеральной ваты и противопожарного покрытия. В данном случае необходимо провести входной контроль компонентов проходки, проверить наличие сертификата. На этапе монтажа необходимо произвести операционный контроль и убедиться, что монтаж ведется в соответствии с инструкцией, проверить габариты проходки, провести визуальный осмотр. В ходе эксплуатации проходки необходимо проверять ее на отсутствие механических повреждений. В случае добавления новых кабелей целостность проходки, разумеется, должна быть восстановлена. Также, после монтажа проходка должна быть промаркирована. Специальная табличка устанавливается в непосредственной близости от проходки и должна содержать всю необходимую информацию для понятной приемки работ.

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