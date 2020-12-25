Антивирусные лакокрасочные покрытия Компании О3 – эффективная защита от инфекций

В условиях глобализации и тесных международных связей новые инфекционные заболевания быстро распространяются и приводят к эпидемии как в отдельно взятых городах, так и в целых странах. Новая реальность требует новых решений в сфере обеспечения безопасности рабочих мест и общественных пространств. Безопасные контактные поверхности сегодня становятся новой нормой.

Профессиональные антивирусные покрытия длительного действия Компании О3 — ТРИОКЛИН™ НАНОКСИ и ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030 обеспечивают длительную защиту поверхностей от вирусов, микробов и бактерий.

ТРИОКЛИН™ НАНОКСИ – фотокаталитическое покрытие на основе диоксида титана (TiO2) и диоксида кремния (SiO2). В рамках процесса фотокатализа дневной свет (или любой другой источник УФ-излучения) инициирует химическую реакцию, в результате которой радикалы кислорода реагируют с бактериями и вирусами и разрушают их.

Самодезинфицирующееся покрытие ТРИОКЛИН™ НАНОКСИ снижает вирусную нагрузку на защищаемых поверхностях (металл,текстиль, пластик, плитка и пр.) на 98,9% за 2 часа. Покрытие испытано SGS Group в соответствии с ISO 18184:2014, ISO 20743:2013 и JIS L1902:2008.

ТРИОКЛИН™ НАНОКСИ хорошо активируется видимым светом и не требует прямого источника излучения. Даже затемненные участки помещения получают рассеянный и отраженный свет, которого достаточно для хорошей активации покрытия.

Типичные поверхности для защиты фотокаталитическим покрытием — все контактные поверхности в административных и общественных местах, объектах торговли, транспорте и пр.: поручни, ручки дверей, турникеты, кнопки лифтов, поверхности аппаратов оплаты, стены, окрашенные поверхности, мрамор, гранит, стекло, керамические изделия, кирпич, плитка и т.п.

ТРИОКЛИН™ НАНОКСИ наносится стандартными методами: пневматическое (воздушное) распыление, кисть, окунание. Покрытие активируется через 2 часа после нанесения и действует более 12 месяцев.

ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030 – профессиональная воднодисперсионная краска с защитными свойствами против микробов, бактерий и вирусов, содержит инновационную добавку на основе ионов меди Сu+1. Рецептура краски разработана для эффективной борьбы с микроорганизмами I-II и III-IV групп патогенности. Антивирусная краска ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 прошла испытания в ФБУН НИИ Дезинфектологии и доказала свою эффективность против бактерий E.coli, S.aureus, P.aureginosa.

ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030 Убивает 99,99% микробов, бактерий и вирусов, а также противостоит появлению плесени и грибка. ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 наносится на большинство известных видов подложек во внутренних помещениях: Бетон, оштукатуренные поверхности (кроме известковых штукатурок), асбестоцементные поверхности, цементно-стружечные поверхности, зашпатлеванные поверхности, гипсокартонные поверхности, гипсоволокнистые поверхности, бетонные плиты, кладка из керамического кирпича, обои, ДСП, ДВП, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.

Антивирусную краску ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 возможно применить для защиты поверхностей стен и потолков в холлах, коридорах административных, образовательных и лечебных учреждений и других подобных помещениях, в которых поверхности подвергаются большим нагрузкам.

При бытовом использовании краски с добавками меди, бактерицидные свойства сохраняются на период до 4-х лет, в случае использования краски в зданиях с более частыми профилактическими уборками поверхностей срок сохранения бактерицидных свойств может быть уменьшен до 1 года.

В ассортименте Компании О3 представлены также профессиональные антисептические и моющие средства с доказанной эффективностью ТРИОКЛИН™ ПРО 0090 и ТРИОКЛИН™ ПРО 0010.