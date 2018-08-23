МЧС: пожары и их последствия связаны с ослаблением контроля

Пожары в местах с массовым пребыванием людей и тяжкие последствия, по мнению МЧС России, возникают из-за ослабления надзора за соблюдением законодательства о пожарной безопасности. Поэтому ведомство предлагает ужесточить проверки и ввести лицензирование работ. Об этом заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев 22 августа на форуме «Армия — 2018».

Как сообщает журнал «РУБЕЖ», в рамках деловой программы форума состоялась конференция «Пожарная безопасность уникальных объектов и объектов критической инфраструктуры». На мероприятии выступил представитель МЧС России Андрей Макеев.

Он отметил, что после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ведомство проверило к данному моменту 62015 объектов, при этом в 49 % госпожнадзор выявил нарушения. По словам Макеева, строительство и реконструкция 500 объектов велась без разработанных и согласованных с ведомством специальных техусловий по противопожарной защите. Кроме того, судя по анализу возгораний, основные причины и тяжкие последствия связаны с «ослаблением контрольно-надзорных функций».

В частности, госпожнадзор не имеет права решающего голоса при выдаче заключений и соответствии проектной документации требованиям пожаробезопасности, выборе площадки под объект и вводе его в эксплуатацию. Тогда как только на этапе строительства возможно не подпустить подмены стройматериалов на пожароопасные и нарушения при монтаже.

Макеев сообщил и о других проблемах: предприниматели, пытаясь избежать проверок, делят свой бизнес на псевдо малые и микро предприятия; собственники имитируют соблюдение противопожарного режима, получив заранее уведомление о проверке; штрафы за нарушения пожарной безопасности не являются достаточной мотивацией для нарушителей; закон не предусматривает квалификационные требования к проектировщикам в сфере пожарной безопасности.

Поэтому МЧС России предлагает внести поправки в законодательство – их уже одобрило правительство РФ. Данный законопроект ведомство еще в апреле представило общественникам. Документ оценил, в частности, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз-01» Евгений Кузнецов.

Андрей Макеев добавил, что МЧС планирует проводить проверки ТРЦ и склады один раз в два года, объекты социальной сферы и образования ежегодно.

«Но и этих мер также не достаточно для успешного выполнения задач в области обеспечения пожарной безопасности. Руководством министерства ведется дополнительная проработка проблемных вопросов и путей их решения. Готовятся очередные изменения в законодательство», – заключил эксперт.

Как писал «Огнепортал», после трагедии в «Зимней вишне» решением проблем повышения пожаробезопасности в местах с массовым пребыванием людей занялись члены Совета федерации, общественники, эксперты и депутаты Государственной думы. Предложения сводятся преимущественно к усилению пожарного надзора.

В конце июля в Госдуму был внесен законопроект, положения которого схожи с документом МЧС. Парламентарии предложили вернуть госпожнадзору функции по проведению экспертизы проектной документации и выдаче заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности, изменить периодичность проверок и ввести обучение мерам пожарной безопасности.

Фото: vk.com/mchsgov