Эксперты выяснили причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Эксперты по поручению следствия установили причину возгорания в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой результаты экспертизы, пожар возник в светодиодном светильнике, который залила талая вода, а затем произошло короткое замыкание. Прибор должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправен.

Специалисты «Бюро независимых экспертиз» изучили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, трансформаторами и другим электрооборудованием. Как оказалось, сечение едва ли не каждого электропровода было занижено относительно расчетного на 10-20 % – это обстоятельство списали на брак.

Опаснее оказались проблемы, связанные с неправильной реконструкцией и эксплуатацией объекта. Как отметили эксперты, монтаж и подключение оборудования проводился случайным образом. Так, к одному из защитных автоматов на 100 ампер был подведен кабель с сечением 5,3 кв. мм, тогда как по норме соответствует проводка 35 кв. мм. Как следствие – постоянный перегрев провода и разрушение его изоляции.

«Таким образом, короткое замыкание в электропроводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией, эксперты посчитали весьма вероятным, хотя определить точное место аварии не смогли», – отмечает издание.

Однако по косвенным признакам они выяснили, что авария произошла в электропроводке, питающей плафоны Jazzway над детским бассейном с поролоновыми кубиками. В то же время с началом весенней оттепели на четвертом этаже, который находился под крышей, закапала вода и одновременно начал периодически гаснуть свет. Защита от короткого замыкания почему-то не сработала.

По мнению специалистов, автоматы в цепи освещения могли быть не установлены или неисправны. Кроме того, между ними и светильником над «сухим» бассейном могло оказаться слишком много проводов и соединений. Как следствие – выключатели не успели сработать. Однако восстановить схему уже невозможно, поскольку «Зимнюю вишню» снесли 21 августа.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Возгорание началось в игровой комнате: в помещении от падающих кусков обивки загорелся мягкий пол из горючих материалов, и пламя быстро распространилось. В то же время огонь пережег провода, и в здании погас свет. При этом вентиляция в здании работала хорошо, поэтому дым быстро проник в другие помещения ТЦ.

Фото: vk.com/typical_kmr