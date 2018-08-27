Российские компании выпустили более 20 млн кубометров минваты

Российские компании продолжают наращивать производство минераловатной теплоизоляции. Как сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система, в январе- июле объемы выпуска продукции составили 20,936 млн кубометров.

За аналогичный период прошлого года предприятия дали рынку 19 млн кубометров изделий из минеральной ваты, что на 9,8 % меньше января-июля 2018. За месяц производство огнестойкой теплоизоляции составило 3,877 млн кубометров – на 18 % больше июня 2017 года и на 14,5 % июня 2017.

Почти вся продукция выпускается на заводах Центрального, Приволжского и Уральского федерального округов. В сумме по данным на январь-июль 2018 года они дали рынку 15,1 млн кубометров теплоизоляции или 91 % от всего объема. Предприятия ЦФО выпустили 7,26 млн кубометров минваты, что на 10,6 % превышает производство января-июля 2017 года, ПФО – 4,5 млн кубометров (+8,2 %). Выпуск продукции на Урале достиг 3,4 млн кубометров – на 30,6 % больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, подробнее узнать о развитии рынка конструктивной огнезащиты, ознакомиться с продукцией и производителями можно на Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность». Ближайшая состоится в Нижнем Новгороде на следующей неделе – в четверг 6 сентября.

Фото: khabkrai.ru