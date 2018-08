Эксперты разработают международные стандарты пожаробезопасности

Коалиция Международных стандартов противопожарной безопасности (IFSS Coalition) разработает общие эталоны пожаробезопасности для зданий. Новую организацию поддержала компания Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings, сообщает IFSEC Global.

В новый отраслевой союз объединились более 30 компаний со всего мира. Среди них – Институт пожарных инженеров (Institution of Fire Engineers, IFE), Королевский институт дипломированных геодезистов (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), Королевский институт британских архитекторов (Royal Institute of British Architects, RIBA), Австралийский институт недвижимости (Australian Property Institute, API), Сингапурский институт строительства (Singapore Institute of Building, SIBL). В начале июля в Женеве прошла первая встреча рабочей группы в ООН. Руководитель RICS Гэри Стронг отметил, что пожар в лондонской Grenfell Tower, приковавший внимание всего мира, обнажил проблемы соблюдения правил пожарной безопасности в высотных зданиях.

«Мы озабочены не столько высотой этих зданий, сколько рисками – отсутствие единого подхода к установлению международных стандартов в сфере пожарной безопасности. Усилия IFSS направлены на решение этой проблемы в сфере проектирования, строительства и управления в эксплуатации высотных зданий», – сказал Гэри Стронг.

В конечном счете целью организации является совместная разработка международных стандартов пожаробезопасности зданий – от разработки проекта до обслуживания. Это позволит решить проблемы, в частности, различия в сертификации и тестировании стройматериалов, управлении зданий.

Для этого IFSS Coalition создает Комитет по установлению стандартов, в который войдут ведущие эксперты в сфере пожаротушения, проектирования и строительства. После разработки нормативов Коалиция планирует сотрудничать с профессионалами по всему миру для реализации разработок на местном уровне.

Вскоре после создания, в августе, организацию поддержал Sherwin-Williams. Представитель производителя ЛКМ Боб Гленденнинг заявил, что компания искренне поддерживает инициативу по совершенствованию международных стандартов пожарной безопасности.

Напомним, возгорание в лондонской высотке Grenfell Tower произошло в ночь с 13 на 14 июня 2017 года. Пожар унес жизни 71 человека, а число пострадавших превысило 70. После возгорания в Великобритании срочно начали проверять высотки на пожаробезопасность. Как заявляла премьер-министр страны Тереза Мэй, опасными оказались 120 жилых домов. Как позже выяснили эксперты, при ремонте здания была использована пожароопасная облицовка американской компании Arconic.

