Мощный пожар на химзаводе в Мельбурне: власти закрыли школы

На западе Австралии сегодня около 5 утра по местному времени (в 22:00 по моск. вр.) на заводе химических реагентов вспыхнул мощный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент безопасности штата Виктория. Город окутал токсичный дым, а власти закрыли школы.

На место ЧП выехали более 100 пожарных и не менее 30 единиц техники. Спустя шесть часов спасателям удалось остановить распространение огня на другие производственные объекты. Однако из-за опасности взрывов емкостей с ацетоном и газовых баллонов пожарные не смогли приступить к тушению огня на территории завода. Информация о пострадавших не поступала.

Между тем густой дым от пожара затянул город. Власти из-за большого количества токсичных веществ в воздухе рекомендовали жителям 11 районов остаться дома, заблокировать окна и двери.

Как сообщает The Australian, чиновники закрыли в пострадавших районах Мельбурна закрыты 11 государственных и 8 католических школ, а также 38 центров по уходу за детьми. Власти надеются, что занятия в учебных заведениях удастся возобновить в пятницу, 31 августа.

По словам спасателей, на тушение пожара может уйти несколько дней, а пока они сдерживают огонь, не давая ему распространяться на соседние здания.

Фото: theguardian.com