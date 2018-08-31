Продажи Rockwool выросли на 16,9 %

Rockwool подвел итоги работы за первую половину 2018 года. Концерн увеличил продажи продукции на 16,9 % до 1,27 млрд евро. Показатели выросли во всех регионах присутствия, говорится в отчете компании.

Показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) составил 161 млн евро, что на 47 % превышает январь — июнь 2017 года. Объем инвестиций в этот период вырос на 26 млн евро до 89 млн. Компания направила основной объем средств на расширение производственных мощностей в Польше и США. Во втором квартале продажи достигли 667 млн евро (+17,3 % к апрелю-июню 2017 года), EBIT – 91 млн евро (+43 %).

Как отмечает компания, показатели выросли во всех регионах присутствия концерна. В Восточной Европе в первом полугодии продажи выросли на 14 % – с 199,5 млн евро до 227,4 млн. Во втором квартале рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года составил 11 % (с 113,4 млн евро до 124,9 млн). Драйверами стали Польша и Россия, где после долгой зимы возобновился рост реализации продукции.

В Западной Европе в первом полугодии продажи выросли с 642 млн евро до 762,6 млн, во втором квартале – с 330,6 млн до 397,2 млн. Динамика продаж в Северной Америке и других странах в январе — июне составила 279,9 млн евро (в первом полугодии 2017 было 276,9млн), в апреле- июне – 143,6 млн (ранее 140,2 млн).

«Увеличению показателей способствовал рост объема строительных работ и высокий спрос на негорючие экологичные изоляционные материалы», – отмечается в сообщении компании.

Добавим, Rockwool – один из ведущих производителей продукции из огнестойкой минеральной ваты России. Представители этой компании выступят с докладом на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде 6 сентября в отеле «Шератон».

Фото: rockwool.ru