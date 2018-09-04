Музей в Рио-де-Жанейро мог выгореть из-за экономии средств

Председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли, вице-президент НПО «Пульс» Евгений Мешалкин после мощного пожара в Бразилии в интервью BFM.RU отметил, что при тушении возгораний в музеях важно срабатывание противопожарных систем. Слова эксперта подтвердили специалисты сгоревшего музея в Рио-де-Жанейро, который испытавал финансовые трудности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, в ночь на понедельник в Рио-де-Жанейро полностью выгорело здание Национального музея Бразилии. Пожар начался уже после закрытия музея, поэтому никто не пострадал. Находившиеся в здании четверо смотрителей успели эвакуироваться.

Точный ущерб от пожара еще предстоит установить. Известно, что коллекция музея насчитывала более 20 млн экспонатов, среди них египетские древности, мумии, минералы, артефакты, предметы быта, скелет женщины, которая жила более 12 тыс. лет назад, найденный на Американском континенте, метеорит Бендего, фрески. Заместитель директора Национального музея Бразилии Кристиана Сережу уверена: должно было сохраниться 10 % всей коллекции. Она также сообщила, что в здании музея не сработал детектор дыма.

Евгений Мешалкин отметил, что пожар в таких зданиях всегда распространяется очень быстро, поэтому важно вовремя обнаружить возгорание.

«Тушение пожаров на таких объектах затрудняется, поскольку высокая нагрузка, особенно в запасниках, и сами залы имеют большие объемы, если здание старинное, они могут иметь несущие конструкции из горючих материалов, чаще всего это древесина. Пожары в таких зданиях быстро развиваются, если вовремя не обнаружить и не применить автоматические системы, то они получают такое развитие, как было в Бразилии», – пояснил эксперт BFM.RU.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, администрация музея уверена, что огонь мог причинить меньший ущерб при условии своевременного оснащения здания современной противопожарной системой.

По мнению корреспондента Би-би-си в Южной Америке Кети Уотсон, одной из главных причин пожара стали урезанные расходы на социальные нужды. Подтверждая слова руководства музея, она подчеркнула, что Рио-де-Жанейро охвачен кризисом. Бразилия вложила миллиарды долларов в Олимпийские игры 2016 года, и как следствие таких расходов – экономия на «социалке».

«Это был музей, проблемы которого долгое время игнорировались, на его поддержание не выделялось достаточно средств. Все это обернулось тяжелейшими последствиями для национального наследия Бразилии», – цитирует Би-би-си Уотсон.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ, руководство музея, не получив помощи от государства, обратилось в общественные фонды в поисках средств для повседневной деятельности. В июне администрация подписала контракт на 5,23 млн долл, планируя потратить часть этой суммы на пожарную безопасность.

Сейчас эксперты выясняют причину крупного пожара. Не исключено, что здание могло загореться из-за попавшего на крышу китайского фонарика.

Фото: reuters.com

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