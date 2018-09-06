В Нижнем Новгороде проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Нижнем Новгороде сегодня, 6 сентября, проходит Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность».

На площадке собрались более 100 участников – проектировщики, инженеры, специалисты компаний -производителей огнезащитных материалов, эксперты в сфере пожарной безопасности, представители МЧС. В том числе, сред них специалисты компаний BINA Group, «Монолит НН», «СпецПроект», Knauf, «Гермоизол», НПК «ОгнеХимЗащита», «Территория цвета» и другие.

О разработках и проблемах в сфере пожаробезопасности участникам конференции рассказывают начальник отдела маркетинга компании «Технос-М+» (Нижний Новгород) Владимир Гринин, менеджер по продукту «BSS Системы» «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин, руководитель отдела продаж «Гермоизол» Валентина Чебаненко, гендиректор московского производителя «Новые химические технологии» Дмитрий Горшков, региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool Анатолий Бабанин, продукт-менеджер, центральное управление по маркетингу и сбыту Knauf Станислав Немзер, региональный представитель «О3-Коутингс» Денис Меренков и директор «Дельтахим» Олег Чумин.

Эксперт, председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли, Евгений Мешалкин проанализирует особенности законодательства в сфере высотного строительства.

Круглый стол посвящен проблемам нормативно-технического регулирования в сфере пожаробезопасности и огнезащиты зданий. На нем анализ ситуации представит зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин.

Добавим, спонсором конференции стала компания «ОБО Беттерманн».