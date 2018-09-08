«ОБО Беттерманн»: важно использовать только сертифицированные материалы

Менеджер по продукту «BSS Системы» «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Нижнем Новгороде подчеркнул важность использования только сертифицированных материалов при прокладке инженерных систем как гарантии пожарной безопасности объекта и спасения людей. Продукция должна быть испытана в соответствии с ГОСТ 53310.

По его словам, одна из главных ошибок при выполнении работ по реконструкции или строительству – отсутствие конкретных решений в части пожаробезопасности, особенно кабельных проходок. Как следствие – монтажник во время работ использует горючую универсальную пену, подходящую для других целей, к примеру, заделки швов при монтаже окон. Это, по мнению Кондрашкина, в конечном счете приводит к трагедии, поскольку главная задача кабельных проходок – локализовать очаг возгорания, не дать распространиться пламени и продуктама горения.

«Для заделки кабельных проходок необходимо использовать продукцию, сертифицированную в соответствии со стандартом ГОСТ 53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные». В настоящий момент кафедра электротехники ВНИИПО МЧС разрабатывает новую редакцию стандарта ГОСТ 53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные» – он находится на обсуждении», – сказал Евгений Кандрашкин.

Специалист особо подчеркнул, что нельзя использовать один и тот же сертификат под разные технические решения. Особенно это касается инженерных коммуникаций как источника распространения продуктов горения. Системы компании «ОБО Беттерманн», как отметил Евгений Кандрашкин, сертифицированы на 150 минут и имеют все необходимые документы.

Добавим, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» прошла в Нижнем Новгороде 6 сентября. В ней приняли участие более 100 специалистов.