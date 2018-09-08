Рост проверок повысит пожаробезопасность объектов

Изменения в законодательстве, связанные с учащением проверок на объектах с массовым пребыванием людей, позволят повысить уровень пожарной безопасности. Более того, на повышении безопасности людей положительно скажется новая политика МЧС России по набору инспекторов. Об этом рассказал на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» 6 сентября старший инженер Госпожнадзора ГУ МЧС России по Нижегородской области майор внутренней службы Евгений Тихонов.

Он отметил, что практически на всех объектах с массовым пребыванием людей наиболее типичны нарушения, связанные с путями эвакуации и работой систем пожарной автоматики. Эти нарушения, в свою очередь, влекут гибель людей.

«После «Зимней вишни» были выявлены отдельные несоответствия на объектах, которые ранее считались «без нарушений», потому что были законодательные проблемы в плане периодичности проверок. Учащение проверок может изменить ситуацию. Чем чаще человеку говоришь об имеющихся проблемах, тем больше будет устраняться, и благодаря этому повысится пожаробезопасность на объекте», – пояснил спасатель.

Он отметил, что на качестве проверок сказывается кадровый голод, поскольку инспектор не в состоянии работать круглосуточно. Поскольку объектов много, а сотрудников не хватает, то инспектор может что-то упустить.

«Сейчас позиция министерства такая, что надо инспекцию возрождать», – добавил Евгений Тихонов.

Напомним, в июле МЧС России открыто заявило о нехватке кадров. В частности, в Госпожнадзоре после сокращения штата на половину на каждого из 9,8 тысячи инспекторов сейчас приходится более тысячи объектов. С назначением Евгения Зиничева на пост главы ведомства начались чистки рядов и объявлен новый набор в ряды спасателей.