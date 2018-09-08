Мешалкин: трагедия «Зимней вишни» может повториться

Предотвратить трагедии, подобные пожарам в ТЦ «Зимняя вишня», «Адмирал», клубе «Хромая лошадь», поможет только изменение сознания людей и повышение их ответственности. В этом убежден вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин.

Эксперт на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» отметил, что трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» – трагическое стечение обстоятельств. Однако важно понимать, что торговые центры – одни из самых опасных объектов, поскольку ежегодно в них происходит около 3 тыс. пожаров, но ТЦ поверяют реже образовательных учреждений, хотя возгораний в них меньше.

«Собственники научились считать деньги, поэтому они не торопятся вкладывать средства в обеспечение пожарной безопасности. Сейчас вносятся изменения, но в части административных мер. К сожалению, мало что делается для изменения сознания собственников. Они должны понимать, что в их руках находятся жизни людей. Пока такого сознания не будет, трагедии могут повториться», – рассказал Евгений Мешалкин.

Он добавил, что еще со времен СССР известно, что около 80 % пожаров происзодит по вине людей, поэтому важно повышать ответственность граждан.

Мешалкин также отметил законодательный пробел, который в итоге приводит к негативным последствиям – ограничение числа проверок на торговых объектах. Закон позволяет органам надзора проверять те же торговые центры раз в три года либо еще в двух случаях – после ЧП и по жалобам. Таким образом власти пытаются оградить бизнес от давления со стороны госорганов. На самом деле, торговые центры необходимо проверять чаще, чем разрешено законом.

Добавим, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоялась в Нижнем Новгороде 6 сентября.