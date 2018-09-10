Создан крупнейший в мире арт-проект в Арктике

Компания О3 завершила работы по нанесению мурала на резервуар хранения сжиженного природного газа (СПГ) №4 на проекте ЯМАЛ СПГ. Площадь окраски составила 10 500 м2! Данный мурал стал крупнейшим в мире, реализованным в условиях Арктики.

Работы были завершены в рекордно короткие сроки – за 4 недели. За это время был осуществлен комплекс работ, включающий гидроструйную очистку бетонной поверхности, нанесение грунтовочного слоя, нанесение разметки и собственно мурала.

Реализации этого амбициозного проекта предшествовала длинная предыстория. В 2016 году Компания О3 выступила с инициативой создания арт-объекта – художественной росписи на четырех резервуарах ЯМАЛ СПГ. Емкость каждого резервуара составляет 160 000 м3, высота 43,1 м, а диаметр 82,2 м. В результате обсуждения идеи компания ЯМАЛ СПГ приняла решение о проведении международного конкурса эскизов на художественное оформление бетонных резервуаров. Победителем конкурса стала россиянка – Таисия Спирина из креативного агентства Streetart. Автор работы предложила раскрасить резервуары под банки со сгущенкой: «Что такое сжиженный газ, как не сгущенка из газа?»

Компания О3 произвела нанесение мурала на резервуар №4, ведутся работы по окраске еще одного резервуара, художественное оформление остальных резервуаров будет осуществлено в 2019 году.