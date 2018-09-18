Мужчина устроил пожар в ТЦ Нью-Йорка: более 20 человек пострадали

Более 20 человек пострадали в результате мощного пожара на многоуровневом паркинге торгового центра Kings Plaza в Бруклине (Нью-Йорк), сообщает Daily News. В тот же день полиция арестовала предполагаемого поджигателя, который спал на подземной парковке.

Пламя вспыхнуло в понедельник, 17 сентября, около 08:25 утра по местному времени (15:25 дня по мск. времени) на втором уровне гаража. На место ЧП выехали пожарные расчеты, из здания эвакуировались все сотрудники и посетители. Пламя быстро распространялось, густой дым окутал торговый центр и близлежащие улицы. Огонь перекинулся на этаж выше и поглотил припаркованные автомобили. По словам очевидцев, были слышны хлопки взрывов.

Пожарные присвоили возгоранию повышенный шестой уровень сложности. Тушение огня осложняли густой едкий дым и высокая влажность. Им потребовалось более двух часов, чтобы остановить быстро распространяющееся пламя. К полудню по местному времени ситуация была взята под контроль, уточняет NBC New York. Всего на месте происшествия работали более 250 огнеборцев.

В результате пожара, по данным Daily News, травмы получили 28 человек, в том числе 22 пожарных. Несколько пострадавших были госпитализированы, а их жизни ничего не угрожает.

Материальный ущерб от возгорания еще предстоит оценить. Известно, что парковка рассчитана на 4000 мест, на 120 из которых технику хранит автосалон Mercedes Benz, отмечает NBC New York. По предварительным данным, огонь повредил 137 автомобилей, в том числе и транспорт немецкого автопроизводителя. Также, уточняет Daily News, пострадали машины и дилера Brooklyn Chrysler. Пламя не затронуло магазины торгового центра.

Спустя несколько часов полицейские по камерам наблюдения вычислили возможного виновника пожара и арестовали его по обвинению в поджоге. Им оказался 23-летний Эйвон Стивенс. Молодой человек периодически спал в гараже, и охранник торгового центра выгонял его из «любимого места». В конечном счете Стивенс решил отомстить.

«Мне очень жаль. Я прошу прощения», – сказал Эйвон Стивенс, когда полицейские выводили его из участка.

Сейчас торговый центр Kings Plaza закрыт для посетителей.

Фото: vk.com/news_newyork