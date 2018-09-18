Специалисты Уральского института ГПС МЧС озвучили результаты испытаний некоторых систем защиты от пожара

Алексей Корнилов, начальник научно-исследовательского отдела Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, рассказал об испытаниях некоторых средств пожаротушения для электрошкафов. Результаты исследования он озвучил на проходящей сейчас в Екатеринбурге выставке StopFire. Специалисты института ГПС МЧС обратились к СП 5, в частности к блоку, касающегося защиты электрошкафов в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

«Когда специалист принимает решение о применении того или иного средства защиты, он может не знать всех объективных факторов, которые могут повлиять на это решение. Поэтому еще один вид деятельности Уральского института ГПС МЧС — оценка эффективности работы тех или иных средств в условиях, которые отличаются от сертификационных требований, либо от тех, которые демонстрирует производитель, — сказал А. Корнилов. — Мы увидели рекламный ролик одного из производителей систем автономного пожаротушения. И подумали, возможно ли возникновение пожара в режиме, который отличается от показанного производителем? Мы связались с производителем и предупредили, что ставим его устройство в заведомо худшие условия — они сказали испытывать».

Специалисты института провели серию испытаний, в котором устройство для тушения — пластина с микрокапсулированным веществом — находилось вне зоны контакта с открытым пламенем. При этом шкаф разделили на ячейки. Очаг возгорания разместили в нижней части шкафа с одной стороны, устройство — в другой части шкафа. Также разместили защитную перегородку, чтобы исключить непосредственное воздействие пламени. Как пояснил специалист в ходе конференции, всего проводилось четыре испытания. В одном эксперименте тушения очага не происходило, хотя устройство срабатывало. Результаты уже официально опубликованы. Также испытывалось микрокапсулированное устройство в виде шнура.

Помимо этого специалисты института испытывали генератор огнетушащего аэрозоля, предполагающего защиту объекта объемом до 0,2 кубометра. Как отметил спикер, это устройство ни разу не дало сбой.

Фото: www.uigps.ru