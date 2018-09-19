Основная проблема разработки проекта огнезащиты – это отсутствие знающих специалистов в проектных и подрядных организациях, выполняющих огнезащитные работы. Об этом на конференции «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного назначения» заявил Артем Акулов, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России.

По словам спикера, ведет это к применению решений, которые никак не оправданны, не сертифицированы, не проходили испытания, у которых нет апробированных результатов их применения.

«В проектной документации должно быть подтверждение огнестойкости конструкции с примененные средствами огнезащиты. Такого тоже зачастую никто не делает, потому что специалисты смешивают понятия «огнезащитная эффективность» и «огнестойкость». Порой нет понимания у человека, который разрабатывает документ, что это такое», — сказал А. Акулов.

Еще одной проблемой эксперт назвал наличие на рынке огнезащитных материалов продукции с заведомо завышенными показателями по огнезащитной эффективности, по огнестойкости. «Есть опыт проведения испытаний [различных материалов] и мы понимаем, что, наверное, 99,9 % продукции на рынке не соответствует тому, что заявлено в технической документации», — добавил эксперт.

Добавим, что конференция «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного назначения» состоялось на выставке StopFire 18 сентября.

Фото: www.vk.com/emergency112ru