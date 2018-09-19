Компания «Тизол» приняла участие в выставке StopFire-2018

В Екатеринбурге сегодня, 19 сентября, проходит последний, третий, день выставки StopFire-2018. Компания «Тизол» представила на ней свои разработки в сфере защиты легких стальных тонкостенных конструкций и системы конструктивной огнезащиты. Специалисты уральского производителя теплоизоляционных и огнезащитных материалов отметили нехватку целевой аудитории на мероприятии и достоинства конференций «Огнезащита и пожарная безопасность».

По словам начальника управления стратегического развития Андрея Конышева, это была одна из худших выставок на его памяти, поскольку на ней не было как таковой целевой аудитории.

«Эта выставка хороша как место для проведения квестов – это было. По факту нам она ничего не дала. Три дня потеряны. В то же время на конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность» присутствует целевая аудитория – та, которая нам нужна. Эти конференции на данный момент – это лучшее, что есть сейчас в стране по огнезащите»,– поделился с корреспондентом «Огнепортала» Андрей Конышев.

Добавим, в 2018 году пройдут еще два мероприятия, посвященные пожарной безопасности. Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится в Новосибирске 25 октября, «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» пройдет в Тюмени 29 ноября. Среди участников – компании «ХимЦентр», Rockwool, «Тизол», Knauf, «О3-Коутингс», «УрФО -01».

Фото: Наталья Кузнецова, ИД «МедиаПро»