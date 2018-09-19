Участники о выставке StopFire — 2018: на нее пришли в основном студенты

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта (ДИВС) с 17 по 19 сентября проходила IV специализированная выставка технологий, товаров и услуг в сфере пожарной безопасности StopFire — 2018.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в ней приняли участие более 40 компаний и свыше сотни специалистов. Однако, как отметили сами участники выставки, мероприятие посетили в основном студенты и спасатели.

На площадке перед ДИВСом также прошла выставка старинной пожарной техники. Публике были представлены два автомобиля «УралЗИС» и красная пожарная бочка-водовозка.

Сама выставка разместилась в фойе здания на первом этаже неподалеку от проходов на трибуны. Внутри мимо стендов ходят стайки студентов и школьников, а также курсанты Уральского института ГПС МЧС России. На третий день некоторые стойки опустели. «Свернулась», не дождавшись конца мероприятия, в частности, группа компаний «Актай», и ее место заняли студенты. Учащихся, по мнению огнезащитчиков, на выставке было больше всех.

Завод «Спецавтоматика» представил на мероприятии системы газового пожаротушения. Специалист предприятия Алексей Тарасов отметил, что в целом выставка очень интересная, но на ней было не очень много «целевых клиентов».

«Выставка больше образовательная, потому что приходит много студентов и школьников. Учащихся на ней было больше, чем нашей целевой аудитории», – рассказал корреспонденту «Огнепортала» Тарасов.

С ним согласна менеджер «Брянского завода теплоизоляционных материалов» Ольга Чухнина. Она отметила, что действительно стоящей на выставке стала интересная конференция, на которой были освещены существующие стандарты и нормы пожарной безопасности.

«На выставке не было посетителей, заинтересованных в вопросах огнезащиты. Большинство посетителей – сотрудники МЧС и студенты. Нас интересовали специалисты строительных и проектных организаций, которые выбирают материалы и интересуются, как строить школы, детские сады и торговые центры. К сожалению, мы этого не получили», – поделилась с корреспондентом «Огнепортала» Ольга Чухнина.

По мнению менеджера екатеринбургской компании «Вектор» Эльвиры, выставка в этом году получилась малочисленной, но ее итоги пока подводить рано.

«Раньше интерес к ней был больше. Сейчас народ не очень активен. Выставку надо расширять, чтобы она включала в себя все аспекты безопасности», – добавила собеседница.

Напомним, свое мнение о выставке StopFire — 2018 также высказал начальник управления стратегического развития компании «Тизол» Андрей Конышев.

Фото: Наталья Кузнецова, ИД «МедиаПро»