Завод им Я.М. Свердлова потратит на огнезащиту более 4 млн рублей

Дзержинский завод им Я.М. Свердлова определил подрядчика, который проведет огнезащитную обработку металлических конструкций одного из цехов. Предприятие потратит на обеспечение пожаробезопасности объекта 4,3 млн рублей.

Как следует из документации аукциона, опубликованной на портале Госзакупок, конкурс был объявлен 24 сентября и в этот же день члены комиссии единогласно определили победителя торгов. Закупка проводилась «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Завод им Я.М. Свердлова намерен заключить контракт с нижегородской строительной компанией «Стройгарант» на огнезащитную обработку конструкций цеха №32. По условиям договора подрядчик обязан выполнить работы до 2 октября.

Предприятие выбрало для обработки металлоконструкций отечественные материалы: грунтовку ГФ-021, полиэтиленовую пленку, а также терморасширяющиеся огнезащитные покрытия «Стабитерм -219» (производитель «Лаборатория огнезащиты», Дзержинск) и «Огракс — В -СК» («Унихимтек»).

Отметим, по данным реестра Росаккредитации, система «Огракс — В -СК» — грутовка ГФ-021 обеспечивает четвертую группу (60 минут) огнезащитной эффективности при толщине сухого слоя покрытия 1,35 мм – сертификат действует с апреля 2016 года по апрель 2021. Материал «Стабитерм -219» с грунтовкой ГФ-021 обеспечивает от пятой по вторую (два сертификата действительны в течение пяти лет с 2014 года).

Как писал «Огнепортал», 31 августа на заводе им Я.М. Свердлова при утилизации старых противопехотных мин произошел взрыв и пожар. В результате ЧП на месте погибли пять человек, а спустя несколько дней от ожогов скончалась еще одна сотрудница.

В начале сентября специалисты предприятия принимали участие в Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность».

Фото: facebook.com/z.sverdlova/