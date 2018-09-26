МЧС планирует ввести уголовную ответственность для независимых экспертов

МЧС России предложило ввести уголовную ответственность для независимых экспертов, если люди пострадали от пожара на ранее проверенных ими объектах. Ведомство сейчас разрабатывает соответствующий законопроект.

Об этом на совместной коллегии МЧС России, Белоруссии и МВД Казахстана в Санкт-Петербурге 25 сентября заявил главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев, сообщает Интерфакс.

Выступая на коллегии, он отметил проблему: независимые эксперты при проверке объекта не всегда ведут честную игру.

«У нас есть проблема, что эксперты, которые получили право осуществлять независимую оценку риска, что там греха таить, идет торговля этими бумажками. В дальнейшем мы планируем такой состав преступлений материализовать в уголовном кодексе с уголовно-правовыми последствиями», – сказал Еникеев.

Он не уточнил, какой планируется ввести размер наказания для экспертов.

По его словам, сейчас за нарушение порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности по КоАП РФ специалистам грозит штраф на сумму до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Добавим, как сообщает МЧС РФ, совместная коллегия глав трех ведомств проходит каждый год в разных городах трех стран. Первое заседание коллегии в России состоялось в Сочи в 2015 году.

Фото: mchs.gov.ru