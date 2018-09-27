Россия наращивает импорт сырья для огнезащитных материалов

Россия в первой половине 2018 года на треть увеличила импорт меламина. Большую часть поставок обеспечил Китай.

По данным Ru-Stat, ввоз сырья для огнезащитной продукции в январе-июне достиг 11,51 тыс. тонн по массе и в 15,1 млн долл. США в денежном выражении. По сравнению с первой половиной 2017 года поставки в тоннаже выросли на 35,4 % (было 8,5 тыс. тонн) и на 45 % по сумме (10,4 млн долл. США). Не менее 80 % импорта меламина в 2018 году пришлось на Китай и еще 16 % – на Германию. При этом Поднебесная в отличие от ФРГ наращивает поставки сырья в Россию.

Так, в первом полугодии 2017 Китай экспортировал 4,45 тыс. тонн на сумму 5,1 млн тонн, в январе — июне 2018 – 9,49 тыс. тонн на 11,8 млн долл. США или в два раза больше, чем годом ранее. Германия с января по июнь 2017 года поставила 3,77 тыс. тонн продукции на 3,1 долл. США, в первой половине 2018 –1,85 тыс. тонн на 3,2 млн. или на 51 % меньше в тоннаже и на 3 % больше по сумме.

Добавим, участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность», состоявшейся в Нижнем Новгороде, отмечали, что после кемеровской трагедии вырос спрос на огнезащитные материалы – продукцию, в состав которой, как правило, входит меламин. По словам участника мероприятия замгендиректора компании «СтройОптТорг» Романа Донских, потребители стали чаще спрашивать кабельные проходки и конструктивные огнезащитные решения металла – то, что легко проверить. Он отметил, что огнезащитная продукция не самая дешевая из-за высоких цен на сырье.

Проект по снижению импортозависимости от поставок сырья, а, значит, повышения доступности огнезащитных материалов, сейчас реализует «Метафракс». Компания этим летом подписала контракт на создание площадки по производству меламина. Предполагается, что после пуска двух установок губахинский завод сможет выпускать ежегодно 80 тыс. тонн продукта при внутрироссийском потреблении в 50 тыс.

Фото: himpromopt.ru