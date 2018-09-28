МЧС может снова получить функции по надзору в сфере строительства

Депутаты Госдумы после пожара в кемеровской «Зимней вишне» продолжают решать проблемы, созданные ограничением прав Госпожнадзора. Замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что парламентарии готовят пакет поправок в законодательство о восстановлении надзора ведомства в сфере строительства, сообщает «Интерфакс». Этих полномочий министерство лишилось еще в 2007 году.

По его словам, надзор, скорее всего, будет проходить на стадиях выбора участка, проектирования здания, строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Эти поправки депутаты внесут в осеннюю сессию. Александр Чуприян также отметил, по чьей вине власти убрали МЧС из участников строительства.

«В свое время самое мощное лобби в России – строительное, выбило нас из списка участников надзора в области строительства. Прошло десять лет, и мы сейчас это возвращаем», – сказал замглавы ведомства в ходе четвертого Объединенного научно-технического совета России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, после трагедии в Кемерово эксперты, общественники, спасатели и парламентарии заговорили о необходимости возврата МЧС функций, которых оно лишилось при бывшем главе ведомства Владимире Пучкове. В частности, речь шла о проверках субъектов малого бизнеса и возвращении Госпожнадзора на стадии проектирования объекта и сдачи его в эксплуатацию.

Как выяснилось, ТЦ никто не проверял более пяти лет, и как результат – экономия и нарушения пожаробезопасности привели к гибели 60 человек, большинство из которых дети. Исправление ошибок началось уже при новом министре МЧС – Евгение Зиничеве. В июне он вернул проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, налось постепенное восстановление штатной численности спасательного ведомства и отбор кадров.

В свою очередь, спасатели и депутаты Госдумы, разработали два схожих законопроекта о повышении мер пожаробезопасности.

Фото: 12.mchs.gov.ru