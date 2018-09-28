Минстрой утвердил новый СП для небоскребов

Министерство строительство и ЖКХ РФ утвердило новый свод правил «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации». Документ вводит современные требования к обеспечению пожаробезопасности и эксплуатации строений выше 75 метров и может применяться к зданиям высотой от 50 метров.

Как сообщает Минстрой, свод правил составлен с учетом современных противопожарных, санитарных и градостроительных правил. Ожидается, что их применение позволит повысить безопасность высоток. Над документом работали сотрудники «Центрального научно-исследовательского и проектно- экспериментального института промышленных зданий и сооружений» («ЦНИИПромзданий»), экспертизу проводили специалисты Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» и «Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве».

В части обеспечения пожаробезопасности СП вводит обязательное оснащение высотных зданий системами пожарной безопасности. В ходе эксплуатации необходимо проводить системы мониторинг инженерных систем, который включает в том числе «запуск специальных алгоритмов предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации». Также вводятся правила обслуживания территории, проверок лифтов и систем противопожарной защиты.

Отмечается, что после регистрации в Росстандарте документ будет опубликован на сайте Минстроя, а пока с первой редакцией СП «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации» можно ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: moscowchronology.ru