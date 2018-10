Власти Калифорнии ввели штрафы за продажу товаров с антипиренами

Власти Калифорнии запретили использование большинства антипиренов в мебели, детских товарах, автокреслах и матрасах. Губернатор Джерри Браун подписал закон AB 2998, сообщает Chemical Watch. Нормативный акт вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как следует из положений закона, производители и иные граждане не имеют право продавать товары с содержанием антипиренов более 1000 на 1 млн. Запрет касается матрасов, мягкой мебели, детских игрушек. На мебели обязательно должна быть этикетка, где указывается, содержит ли товар антипирены. Игнорирование закона карается штрафом: от 1000 до 2,5 тыс. долл. США за первое нарушение, от 2,5 тыс. до 5 тыс. – за третье, от 5 тыс. до 7,5 тыс. – за четвертое. Попавшимся в пяти и более случаях придется заплатить от 7,5 тыс. долл. США до 10 тыс.

В документе отмечается, что поводом для принятия закона стали выводы экспертов.

«Штат Калифорния пришел к выводу о том, что для обеспечения пожарной безопасности не требуются огнезащитные химические вещества. В 2013 году The Bureau of Electronic and Appliance Repair, Home Furnishings, and Thermal Insulation (Бюро ремонта электроники и бытовой техники, товаров для дома и теплоизоляции) освободило 18 детских товаров детей от необходимости соблюдать стандарты воспламеняемости, поскольку оно решило, что эти товары «не могут вызывать или поддерживать серьезный пожар в случае воспламенения». Пожарные подвергаются особому риску воздействия антипирентов. Многочисленные исследования свидетельствуют о росте заболеваемости раком и смертности от него среди пожарных», – сообщается в законе.

Законодатели, как отмечает издание, выразили озабоченность возможными неблагоприятными последствиями воздействия антипиренов на здоровье человека – рак и заболевания эндокринной системы. Ранее подобные законы приняли в штатах Мэн и Род-Айленд, сообщает Lexology, однако Калифорния первой запретила использование огнезащитных добавок в матрасах.

Свое несогласие с нормами закона выразили, в частности, «Североамериканский Альянс по борьбе с пламенем ACC» (Nafra), Американское химическое сообщество, Торговая палата Калифорнии и Ассоциация производителей товаров для несовершеннолетних. Представители Nafra заявили, что антипирены являются важным инструментом для обеспечения пожарной безопасности. Однако эту меру поддержали большинство пожарных, медицинских и иных организаций, сообщает Chemical Watch.

Отметим, в России поощряется выпуск матрасов с огнезащитными добавками. В конце апреля 2018 года губернатор Пензенской области Иван Безлозерцев подписал соглашение с компанией «ФомЛайн» на создание производства поролона и матрасов. Власти региона отметили достоинства продукции – негорючесть и антибактериальность.

Как писал «Огнепортал», в начале 2017 года депутаты и сотрудники пожарных служб штата Джорджия предложили отказаться от использования антипиренов в мебели. Они отмечали, что огнезащитный материал опасен для пожарных.

Фото: shopmatras.ru