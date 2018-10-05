Башкирские энергетики потратят на огнезащиту более 47 млн рублей

«Башкирская генерирующая компания» («БГК», входит в ГК «Интер РАО») объявила аукцион на выполнение огнезащитных работ на электростанциях. Максимальная цена заказа составляет 47,947 млн рублей. Документация 2 октября была опубликована на портале Госзакупок.

Подрядчик обязан выполнить огнезащитную обработку кабелей в филиалах «БГК». Работы необходимо провести на следующих объектах: Уфимская ТЭЦ-4, Кармановская ГРЭС, Приуфимская ТЭЦ, Стерлитамакская ТЭЦ. Заказчик отмечает, что кабельные трассы необходимо обрабатывать огнезащитными составами «Огракс-ВВ» и «Огракс-В1» (производитель «Унихимтек») или аналог. Альтернатива должна представлять собой вспучивающуюся водно-дисперсионную нетоксичную пасту, предназначенную для использования в закрытых помещениях при температуре от -50 до + 60 градусов по Цельсию.

На выполнение работ победителю аукциона дается три года. Покрытие электрических кабелей и тоннелей составами необходимо провести с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.

Заявки от участников конкурса принимаются до полудня 18 октября. «БГК» определит победителя 29 ноября.

Напомним, в июле 2018 года энергокомпания «Интер РАО- Электрогенерация» (ГК «Интер РАО») объявляла конкурс на огнезащитную обработку конструкций Харановской ГРЭС. Цена аукциона превысила 39 млн рублей. Заказчик также выбрал продукцию «Унихимтека».

Спустя два месяца дзержинский завод им Я.М. Свердлова заключил контракт с нижегородской строительной компанией «Стройгарант». Выбор предприятия пал на огнезащитные покрытия «Стабитерм -219» (производитель «Лаборатория огнезащиты», Дзержинск) и «Огракс — В -СК» («Унихимтек»).

Фото: vk.com/bashgk