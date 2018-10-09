Минтранс вводит правила пожаробезопасности в поездах

Министерство транспорта России разработало правила противопожарного режима в поездах. Такое постановление 8 октября на портале проектов нормативных актов.

Минтранс предлагает включить в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» новый раздел – «Железнодорожный подвижной состав». Как следует из проекта документа, в вагонах пассажирского поезда для эвакуации обязательно должны быть средства индивидуальной защиты зрения и органов дыхания от продуктов горения. Обязательно оснащение поездов устройством связи «пассажир – машинист». В каждом подвижном составе должны быть огнетушители, количество которых зависит от типа поезда и вагона. В частности, в двухэтажных вагонах предусмотрено наличие пяти средств пожаротушения, в пассажирских с электрическим отоплением – три, электровозах – два.

В поездах во время движения запрещено закрывать на ключ двери тамбуров, загромождать багажом проходы и выходы, провозить горючие жидкости, взрывоопасные вещества.

Полный текст постановления опубликован на портале проектов правовых актов. Сейчас документ проходит стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Добавим, на отечественных железных дорогах действуют «Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов». Такой документ в 2009 году ввела компания «Российские железные дороги» (она разработана на основе одноименной инструкции Министерства путей сообщения РФ от 1997 года). Спустя семь лет «Федеральная пассажирская компания» утвердила свою инструкцию.

Также на железной дороге действует документ «Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте», введенный еще в 1992 году МПС России.

Фото: press.rzd.ru