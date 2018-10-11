Огнеопасный томский ТРЦ проиграл суд об устранении нарушений пожаробезопасности

Суд Томской области не дал повториться трагедии, подобной кемеровской «Зимней вишне», обязав устранить нарушения пожаробезопасности в местном ТЦ «Мегаполис». В торговом центре, как отмечает прокуратура региона, не работает пожарная сигнализация, эвакуационные выходы закрыты на замок, само здание не соответствует степени огнестойкости, и это только часть проблем.

После ЧП в Кемерово по всей стране сотрудники спасательного и надзорного ведомств проверили места с массовым пребыванием людей. Специалисты также побывали и в ТРЦ «Мегаполис». Как сообщает vtomske.ru, в день проверки в торговом центре не сработали системы оповещения и пожаротушения. Оповещатели Госпожнадзор нашел на обрешетке потолка. Сотрудники нашли и другие нарушения.

«Эвакуационные пути не только отделаны горючими и токсичными материалами, но и загромождены. Строительные конструкции здания не соответствуют принятой степени огнестойкости и дымогазонепроницаемости. Складские помещения не оборудованы системой противопожарной защиты. В зоне предоставления услуг питания, кафе кинотеатра, гардеробе, магазинах не установлены системы пожарной сигнализации. Превышена максимальная вместимость кинозалов, в которых к тому же отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, неисправные пожарные извещатели не реагируют на факторы пожара, не работает аварийное освещение», – сообщили в прокуратуре.

Полный список нарушений пожаробезопасности в «Мегаполисе» приведен в решении районного суда. К слову, после проверки сам ТРЦ никто не закрыл – в здании лишь опечатали третий этаж с кинозалами, а затем открыли 2 июня, отмечает ТВ2.

Надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд Томска, потребовав закрыть детскую игровую зону и устранить нарушения пожарной безопасности. Суд встал на сторону ведомства. Однако владельцы ТРЦ посчитали, что «Мегаполис» вполне безопасно может работать и без систем пожарной безопасности.

«Руководитель общества обжаловал его в Томский областной суд и указал, что для безопасной эксплуатации здания устранение выявленных прокурором нарушений не требуется», – отметили в ведомстве.

В свою очередь Томский облсуд подтвердил правильность решения нижестоящей инстанции. Решение суда уже вступило в законную силу.

Как отмечает «Московский комсомолец», ТРЦ «Мегаполис» как «Зимняя вишня» был перестроен из производственного объекта – цехов «Томского завода резиновой обуви», и вплотную примыкает к этому предприятию. За стенкой от детских комнат стоят котлы, работают резиновые смесители, а крыши цехов пропитаны горючим битумом. При этом собственники, Юрий Игнатов и Леонид Пак, смогли получить разрешения на переделку помещений. В итоге в 2015 году объект площадью более 15 тыс. кв. метров был открыт для томичей. Госпожнадзор проверил торговый центр в 2016 году после жалобы одного из посетителей, добавляет vtomske.ru.

Фото: vtomske.ru