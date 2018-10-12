В Лондоне заменят 16 тысяч пожароопасных дверей

Власти Лондона намерены заменить около 16 тысяч входных дверей в районе Хакни после пожара в Grenfell Tower, сообщает Evening Standard. Как показали испытания, двери не соответствуют необходимой огнестойкости 30 минут. На их замену потребуется не менее 21 млн фунтов.

Спустя год после трагедии в лондонской высотке Grenfell специалисты проверили более тысячи входных дверей, установленных в районе Хакни, на пожаробезопасность. Защитные двери должны выдерживать воздействие пламени и дыма не менее 30 минут. Но, как показали испытания, более 1000 дверей не соответствуют этому стандарту, а это означает, что они не могут обеспечить необходимый уровень безопасности жителей.

После этого члены совета Восточного Лондона приняли решение срочно заменить входные двери в квартирах зданий выше 10 этажей района Хакни. Для замены власти выбрали модели FD30S, которые выдержали на испытаниях более 30 минут интенсивного воздействия огня.

Глава группы по вопросам жилья и жилья Совета Ким Райт подчеркнула, что это только часть мер пожарной безопасности.

Для начала власти срочно заменят 1200 дверей, в перспективе – около 16 тыс. Замена старых входных дверей на новые противопожарные обойдется в более чем 21 млн фунтов, а по времени – три года.

Напомним, пожар в лондонской высотке Grenfell Tower произошел в июне 2017 года. Огонь унес жизни десятков человек. ЧП позволило обнаружить немало проблем в пожаробезопасности: применение горючей облицовки, недостатки в системах безопасности и стандартах.

Фото: thetimes.co.uk