Россия импортировала более 30 тыс. тонн изоционатов

Россия наращивает поставки изоционатов из-за границы. Как сообщает ресурс Ru-Stat, с января по август 2018 года объемы импорта сырья для огнезащитной продукции и полиуретанов достигли 31,4 тыс. тонн на сумму 120 млн долларов США.

О положительной динамике ввоза продукции свидетельствуют данные за аналогичный период прошлого года. За неполные три квартала иностранные поставщики ввезли в Россию 27,2 тыс. тонн изоционатов 78 млн долларов США – на 15,4 % меньше в тоннаже и на 53,8 % в денежном выражении. В ведущей тройке импортеров в этом году выделяются Германия, Венгрия и Саудовская Аравия, которая ранее не поставляла изоционаты в Россию. В сумме на них прошлось 23,83 тыс. тонн сырья или почти 76 % от всего объема поставок.

ФРГ по сравнению с январем-августом прошлого года увеличила поставки почти в два раза – в денежном и весовом отношении. За восемь месяцев немецкие компании ввезли в Россию 12,1 тыс. тонн изоционатов (+ 40 %) на сумму 47,4 млн доллара США (в два раза больше).

Саудовская Аравия поставила российским компаниям 6,02 тыс. тонн сырья на 22 млн доллара США, Венгрия – 5,71 тыс. тонн на 22,4 млн долларов США (-27 % в тоннаже и +3,7 % в денежном выражении).

Добавим, президент компании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников в интервью журналу «Эксперт» отметил одну из главных проблем российского рынка– импортозависимость от поставок изоционатов. По словам Колесникова, в нашей стране напрашивается строительство завода по выпуску этого сырья мощностью от 300 до 600 тыс. тонн, а спрос на данный продукт сейчас оценивается в 150 тыс. На создание производства потребуется 400 – 600 млн евро.

К слову, специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ» примут участие в Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Новосибирске уже на следующей неделе – 25 октября. Подать заявку на участие в Конференции можно до 24 октября.

Фото: walrusltd.com