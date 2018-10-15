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Компания О3 завершает масштабный проект по АКЗ и огнезащите объектов Сахалинской ГРЭС-2

Анастасия Крутикова 15.10.2018 В России, Новости

Компания О3 обеспечила комплексный технический сервис по проектированию и выполнению работ по антикоррозионной и огнезащите материалами ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ на всех внутриплощадочных объектах Сахалинской ГРЭС-2.

Защиту объектов ГРЭС от огня и коррозии обеспечивают материалы ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 в системе с финишным покрытием ТРИОКОР ФИНИШ 5500, а также комбинированный конструктивный огнезащитный материал ТРИОТЕРМ 3500 + ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800.

Работы по защите металлоконструкций завершены на большей части зданий и сооружений, включая, главный корпус, здание КРУЭ-220 кВ, башни пересыпки, дробильный корпус, насосные станции, галереи конвейеров, узлы пересыпки и пр.
Совсем скоро Сахалинская ГРЭС-2 будет достроена и запущена в эксплуатацию!
С другими реализованными проектами вы можете ознакомиться на официальном сайте Компании О3.

 

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