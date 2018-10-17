В Новосибирске состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Новосибирске на следующей неделе, 25 октября, пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Среди участников – специалисты компаний — крупных производителей огнезащитных и строительных материалов, ВНИИПО МЧС России, проектных и монтажных организаций.

Заявки в оргкомитет конференции подали представители «Сибирского лакокрасочного завода», «ТехноНиколь-Строительные системы», предприятия противопожарных работ «Кемпинг» (Новосибирск), кемеровских «Научно-практического центра по ценообразованию в строительстве» и «Кузбасспожсервиса», Алтайского краевого отделения ВДПО, московских компаний «КоррЗащита» и «Унихимтек», производителя огнезащитных покрытий НПК «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург), «Сибирского испытательного центра пожарной безопасности» и других. О новых материалах, разработках и актуальных проблемах рынка огнезащиты расскажут специалисты компаний «ОБО Беттерманн» (Москва), «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область), «ХимЦентр» (Новосибирск), ПО «Спецавтоматика» (Бийск, Алтайский край), Rockwool, Knauf, «НОРТ» (Ижевск).

Эксперты Международной конференции – зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин и начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Андрей Варламкин. Ламкин осветит проблему нормативно-технического регулирования в сфере пожарной безопасности. Варламкин расскажет о средствах огнезащиты электрооборудования.

Спонсор Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» – компания «ОБО Беттерманн».

Мероприятие состоится в гостинице «Маринс Парк Отель Новосибирск» (Новосибирск Вокзальная магистраль 1). Заявки принимаются до 24 октября.

Добавим, фоторепортаж с предыдущей конференции «Огнезащита и пожарная безопасность», которая прошла в Нижнем Новгороде 6 сентября, можно посмотреть на странице «Огнепортала» в facebook.

Оргкомитет конференции

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