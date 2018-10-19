На Урале едва не сгорела высотка, где ранее выявили нарушения пожаробезопасности

Минувшей ночью В Екатеринбурге едва не сгорел 16-тиэтажный жилой дом, в котором двумя годами ранее Госпожнадзор нашел нарушения пожарной безопасности. В больницу попали пятеро маленьких детей. Возгорание в высотке стало поводом для проверки, сообщает прокуратура Свердловской области.

Сигнал о пожаре на улице Таежная поступил на пульт спасателей 18 октября около 22:40 по местному времени (20:40 по моск. вр.). Спасатели эвакуировали жильцов и доставили в больницы пятерых маленьких детей с признаками отравления. Медики госпитализировали двух девочек – одной три месяца, второй год. Жизни детей сейчас ничего не угрожает.

Как уточняет МЧС по Свердловской области, в многоэтажке на площади 100 кв. метров горел мусоропровод. К моменту прибытия спасателей дом покинули 78 человек, в том числе 28 детей. Огонь из-за обилия горючих материалов мгновенно охватил площадки с 9 по 16 этаж. При тушении пожара огнеборцы столкнулись с трудностями: к дому было сложно проехать из-за многочисленных автомобилей жильцов, и полицейским пришлось освобождать путь для спецтехники. Некоторые жители оказались заперты и не смогли покинуть дом, поэтому спасатели воспользовались альпинистским снаряжением, сообщает портал E1.Ru.

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло более пяти часов. На следующий день около 04:47 по пожару был дан общий отбой. В ликвидации последствий возгорания участвовали 92 спасателя и 32 единицы техники.

Между тем прокуратура выяснила, что в октябре 2016 года отдел надзорной деятельности регионального МЧС оштрафовал ТСЖ «Уют» на 75 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности и выдал предписание об устранении. В частности, ТСЖ не обеспечило специальный проезд для автомобилей специальных служб. Сейчас сотрудники надзорного ведомства определят, надлежащим ли образом выполнено предписание.

Напомним, подобный пожар произошел 8 января 2018 года в Тюмени. Огонь охватил здание с первого по седьмой этаж и перекинулся на кровлю. Из горящего дома были эвакуированы 160 человек. Причиной быстрого распространения огня по версии прокуратуры региона стали горючие стройматериалы, которыми был покрыт фасад.

Фото: vk.com/te_ekb