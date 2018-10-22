Крупный пожар на заводе «Электроцинк» унес жизнь спасателя

Командир отделения пожарно-спасательной части 1-го отряда ФПС Республики Северная Осетия – Алания Александр Ермаков погиб при тушении мощного пожара на заводе «Электроцинк» (входит в УГМК) во Владикавказе, сообщает региональное управление МЧС. В результате возгорания одно из ведущих предприятий цветной металлургии страны приостановило работу более чем на два месяца.

Сигнал о пожаре на заводе поступил на пульт спасателей в 03:16 утра 21 октября, а спустя 12 часов возгорание было локализовано. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров. В ликвидации последствий возгорания ведомство задействовало 150 человек и 42 единицы техники. Травмы получили двое спасателей и еще один погиб. Как уточняет ТАСС, когда пожарные прибыли на место, огонь охватил более 600 квадратных метров цеха. Кровля и одна из стен рухнули, и под завалами оказались трое пожарных. Во время тушения возгорания выделялся водород, который создавал угрозу взрыва. Над городом поднялось ядовите облако.

По данным завода «Электроцинк», задымление началось около 2 часов 32 минут на 25-м каскаде в зале электролиза, и затем возник пожар.

«По предварительным данным, возгорание произошло в новой части цеха, введенной в эксплуатацию несколько лет назад. Причины будут установлены в ходе расследования. Производство на предприятии приостановлено из-за невозможности проводить технологический процесс, сроки запуска будут зависеть от результатов экспертизы и оценки нанесенного ущерба, которую даст комиссия»,– отмечал генедиректор завода Игорь Ходыко.

Глава Республики Вячеслав Битаров (он также побывал на месте пожара) в свою очередь возложил всю ответственность за ЧП на руководство завода и «компетентные надзорные органы». В своем аккуанте в Instagram Битаров отметил, что завод находится практически в черте Владикавказа, поэтому безопасность – исключительное условие работы предприятия. Власти ранее настояли на масштабной реконструкции «Электроцинка», и отчасти руководство завода провело работу по исключению угроз для жителей региона.

«Очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям», – написал Вячеслав Битаров.

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев после ЧП потребовал закрыть завод, поскольку опасен для здоровья местных жителей, сообщает РИА Новости.

Сейчас обстоятельства пожара на крупном предприятии выясняют сотрудники прокуратуры и регионального следственного управления. По предварительным данным, как отмечает ТАСС, «Электроцинк» может приостановить работу более чем на два месяца. К слову, на предприятии сейчас трудятся около 2 тыс. человек, а оно является вторым по величине в России производителем цинка – после Челябинского цинкового завода, сообщает УГМК.

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Фото: vk.com/public93393776