МЧС России меняет систему управления

МЧС России завершает переход на трехуровневую систему управления с упразднением региональных центров, сообщает пресс-служба ведомства. Новая система начнет работу в 2019 году.

Новая система будет представлять собой три уровня: федеральный, региональный, местный, соответственно – министерство, субъект России, пожарно-спасательный гарнизон. Она заменит существующие четыре региональные центры (Южный, Северо-Западный, Сибирский и Центральный), а также Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Региональным центрам сейчас подчиняются региональные управления. После реформы эти подразделения, поисково-спасательные подразделения, спасательные воинские формирования, находящиеся на территориях региональных центров, будут напрямую подчиняться ГУ МЧС России по Москве, Хабаровскому и Ставропольскому краям, Санкт-Петербургу, Свердловской, Нижегородской, Ростовской и Новосибирской, областям. Управление авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России начнут руководить авиационно-спасательными центрами. Главные управления МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Ростовской и Новосибирской областей станут правопреемниками региональных ЦУКСов.

«Реорганизация направлена на сокращение количества обеспечивающих структур и упразднение должностей руководящего состава. Планируется перевод сотрудников на вакантные должности в территориальных органах по субъектам РФ и в ЦУКСах, что позволит оптимизировать расходы ведомства и повысить денежное содержание личному составу реагирующих подразделений. Благодаря передаче полномочий региональных центров в головные главные управления по субъектам, штатная численность «головных» главков будет увеличена»,– отметили в МЧС.

Таким образом, военнослужащие, специалисты федеральной противопожарной службы (ФПС) и гражданские служащие смогут получить работу в обновленной системе МЧС. Переназначения военных и сотрудников ФПС будут проходить по решению Центральной аттестационной комиссии Министерства.

Ведомство для проведения реорганизации создало рабочую группу, у которой главным приоритетом является сохранение профессионалов.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на и.о. замглавы МЧС Игоря Кобзева, переход с четырехуровневой на новую систему стартовал еще при Владимире Пучкове, 1 января 2017 года, с упразднения Дальневосточного, Уральского, Казанского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров.

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трехуровневую систему управления путем передачи полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам РФ», – сказал Кобзев.

Добавим, региональные центры создал предшественник Владимира Пучкова нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Приказ об утверждении положения о территориальных органах Минюст РФ зарегистрировал 15 октября 2004 года.

Фото: mchs.gov.ru